Bu otomobil çevreyi kirletmeden 778 km yol gitti!

Fransız havacı ve Solar Impulse Foundation Başkanı Bertrand Piccard, yeni rekorunu Hyundai NEXO ile kırdı. Piccard, NEXO ile tek dolumla tam tamına 778 km yol katederek, karada hidrojenle çalışan bir araç ile katedilen en uzun mesafeye ulaşmış oldu.

Sarreguemines'deki FaHyence hidrojen istasyonunda 25 Kasım'da dolumu yapan Piccard, bir sonraki gün Le Bourget'deki Havacılık Müzesi'nde yolculuğunu tamamlayarak tek dolumla tam 778 km'lik etabı tamamlamış oldu. Daha önce hiçbir hidrojenle çalışan seri üretim araç bu mesafeyi katedememişti ve bu rekoru ilk kıran otomobil Hyundai NEXO oldu.

Piccard, kırdığı rekorla ilgili “Bu yolculuk sayesinde, temiz teknolojileri kullanmak için ille de prototiplere ihtiyaç olmadığını kanıtlamış olduk. NEXO gibi hidrojenle çalışıp sıfır emisyonla doğayı hiç kirletmeyen bir seri otomobil ile de bu rekoru kırdık. Çevreyi korumak adına yepyeni bir dönemin başındayız. Artık bunu tüm dünya halkı da yapabilir” dedi.