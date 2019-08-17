Bugatti 110. yılına özel olan otomobilini tanıttı!

Markanın 110. yılına özel olarak tasarladığı Centodieci Pebble Beach’te düzenlenen Monterey Otomobil Haftası’nda ortaya çıktı. Centodieci, 110 anlamına geliyor ve bu sayede Bugatti hem eski modeli olan EB110’na hem de 110. yılına gönderme yapmış oluyor.

Otomobilin tasarımına baktığınızda EB110 modelinden izler taşıdığını fark ediyorsunuz. Özellikle farlar ve ön tampon tasarımı bunu demek için yeterli.

Centodieci’nin yan profilindeki hava giriş ve çıkış detayları, otomobilin 7 kollu jantlarıyla birbirini tamamlamış durumda.

Aracın arkasında ise dev bir rüzgarlık size merhaba diyor. Ayrıca bu büyük tasarım sadece spoyler ile kalmamış. Led stoplar, egzoz difüzörü ve arka tampon otomobilin farklı ve agresif tasarımını destekliyor.

Marka diğer modellerinde olduğu gibi Centodieci’de de 4 turbolu 8 litrelik W16 motora yer vermiş. Bu motor 1600 beygir güç üretiyor. Bu sayede otomobil 0’dan 100 km/s hıza 2.4 saniyede çıkmayı

başarıyor. Ayrıca otomobilin 0-200 km/ hızlanması 6.1 saniye iken 0-300 km/s hızlanması da 13.1 saniye! Aracın maksimum hızı ise 380 km/s olarak belirtilmiş.

Bugatti bu otomobilinde gövdeyi hafifletmek için elinden gelenin fazlasını yapmış ancak toplamda otomobil Divo modeline göre 20 kg hafiflemiş.

Toplamda 10 adet üretilmesi planlanan otomobilin fiyatı için 8 milyon eurodan bahsediliyor. Türk Lirası olarak hesap yapıldığında yaklaşık 50 milyon lirayı bulan etiket fiyatıyla Centodieci’nin üretilmesi planlanan tüm örnekleri satıldığı da söyleniyor…