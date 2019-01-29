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Bugatti SUV ne zaman geliyor?

Tercih edilme oranı gün geçtikçe artan SUV modelleri, eskiden hayal bile edemeyeceğimiz spor otomobil markalarının da can simidi oldu. Bu duruma sessiz kalamayan birden fazla süper spor otomobil üreticisi SUV modelleri ürettiler. Efsane süper spor otomobil üreticisi Bugatti'nin bu konuyla alakalı açıklamasını ise markanın CEO'su Stephan Winkelmann yaptı: Bugatti, SUV model üretmeyecek!

Sozcu.com.tr
10:30 -
Haberler Otomotiv
Bugatti SUV ne zaman geliyor?

Bugatti CEO’su Winkelmann, “SUV modeli markanın geçmişi ve profiliyle uyumlu değil” açıklamasını yaptı. Bu konunun gündeme gelmesindeki en büyük sebep ise markanın çatısı altında bulunduğu Volkswagen’in Lamborghini ve Bentley markalarının SUV üretmesi. Grubun haricinde markanın ezeli rakiplerinden biri olan Ferrari’nin de 2022 yılında SUV modeli olan Purosangue crossover modelini üretecek olması durumu biraz farklı bir boyuta getiriyor. Ancak Bugatti, SUV model üretimine pek sıcak bakmıyor.

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Son güncelleme: android-time 10:43 29.01.2019
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