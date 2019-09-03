Bugatti’den hız rekoru!

Chiron’un üretim öncesi versiyonunu Almanya Ehra-Lessien’e çıkaran marka Andy Wallace'ın pilotajında tam 490.48 km/s hıza ulaşmayı başardı. Rekor, Almanya Teknik Denetim Kurumu tarafından da resmi olarak tescillendi.

Rekor kırılan otomobilde standart Chiron’a göre belirgin farklılıklar var. Özellikle 300 mil gibi kara aracı tarafından kırılması zor olan bir rekor için otomobilin arkası 25 cm uzatılmış. Ayrıca ekstra aerodinamik detaylarda otomobilin özellikle ön ve yan kısımlarında var. Son olarak, yenilenen egzoz sistemi geçtiğimiz ay tanıtılan Centodieci'dekileri andıracak şekilde güncellendi.