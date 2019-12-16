Bursa otomotiv sektöründen Polonya atağı

Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu (TEBD) dahilinde hayata geçirilen proje kapsamında Bursalı otomotiv firmaları, Polonya'da ikili iş görüşmelerine katıldı. BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan'ın başkanlık ettiği heyette proje ortakları arasında yer alan Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı ile otomotiv sektöründe faaliyet gösteren 10 firma yer aldı. Başkent Varşova'da, Polonya Ticaret Odası ev sahipliğinde düzenlenen programda Polonya'nın önde gelen firmalarıyla iş görüşmeleri yapan heyet, ayrıca sektörde faaliyet gösteren ilgili kurum ve firmaları da ziyaret ederek Polonya pazarı hakkında bilgi aldı.

Heyet, ilk Polonya Ticaret Odası'nda düzenlenen, Polonya Ticaret Odası Şef Ekonomisti Piotr Soroczynski, Polonya Yatırım ve Ticaret Ajansı Stratejik Sanayi Müdürü Grzegorz Galczynski, Polonya Otomotiv Kümesi yetkilisi Lukazs Brzostek'in de bulunduğu toplantıya katıldı. Toplantıda konuşan BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, Bursa otomotiv sektörü ve BTSO'nun sektördeki projelerine ilişkin bilgiler verdi.

Polonya Ticaret Odası Şef Ekonomisti Piotr Soroczynski, Polonya'nın AB ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomilerin başında geldiğini söyledi. Polonya'nın üreten bir ülke olduğunu ifade eden Soroczynski, otomotivin Polonya sanayi üretiminde yüzde 13 paya sahip olduğunu vurguladı. Sektörde ağırlıklı olarak motor parçaları ve yedek parça üretimi yapıldığını kaydeden Sorocynzski, “Avrupa'da 4, dünyada ise 9. büyük tedarikçiyiz. Bursa'nın otomotiv sektöründeki potansiyelini biliyoruz. Bu proje ile yeni işbirliklerine imza atacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

Otomotiv endüstrisinin Bursa'nın en büyük ihracatçı sektörü konumunda yer aldığını belirten Koçaslan, sektörün gelişmiş alt yapısı, genç ve eğitimli iş gücü, güçlü tedarik zinciri ve 50 yılı aşan bir üretim tecrübesine sahip olduğunu söyledi. Bursa'nın gerek iç piyasa gerekse de uluslararası pazarlarda rekabetçi bir yapıya sahip olduğunu ifade eden Koçaslan, “Bununla birlikte Gümrük Birliği ve Türkiye’nin AB adaylığı da otomotiv endüstrimizde önemli gelişmelere yol açtı. AB'ye uyum çalışmaları çerçevesinde AB ürün ve çevre standartlarının kabul edilmesi ile birlikte şirketlerimizin pek çoğu AB mevzuatına uygun kalite sistem sertifikalarını alarak dünya standartarında kalifikasyon seviyelerine ulaştı. Bursa sanayisi otomotivde teknoloji ve uluslararası sertifika konularında artık çok ileri bir aşamada. BTSO olarak bizler de gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla Bursa'nın bu konumunu daha da güçlendirmeyi arzu ediyoruz.” dedi.

(İHA)