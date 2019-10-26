Bursalı Megane artık daha az yakacak!

Renault ürün gamında Kadjar ve Megane HB modellerinde yer alan 1.3 TCe benzinli motor, Megane Sedan'da 140 bg, 6 ileri manuel ve 7 ileri EDC seçenekleri ile birlikte sunuluyor. Bu motor Megane’nin giriş versiyonda kullanılan 1.6 lt 16v’lik motorun yerini alıyor ve o motora göre hem daha düşük emisyon hem de yakıt tüketimi sunabiliyor(Tüketim : 5,2-5,5l/100 km – CO2 salım 119-126 g/km).

Dizel motor seçeneği ise yine 1.5 litrelik ama adı dCi yerine Blue dCi olarak değişmiş. “Blue dCi” adıyla anılan motor, önceki nesil motora kıyasla 5 bg daha fazla güç ve 10 Nm daha yüksek tork sağlayarak performanslı bir sürüş sunuyor. Düşük yakıt tüketimi (4,0-4,2l/100 km) ve CO2 emisyon salımı (105-112 g/km) ile Blue dCi 115 motor, verimli ve performanslı bir sürüş sunuyor.