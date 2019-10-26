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Bursalı Megane artık daha az yakacak!

Sedan versiyonu Bursa'da üretilen, Türkiye'nin en çok tercih edilen modellerinden biri olan Megane yeni dizel ve benzinli motor seçenekleriyle dikkat çekiyor. Renault, Megane'yi 1.3 TCe 140 bg benzinli ve 1.5 Blue dCi 115 bg dizel motorlarla daha çevreci ve daha ekonomik hale getiriyor...

Sozcu.com.tr
09:34 -
Haberler Otomotiv
Bursalı Megane artık daha az yakacak!

Renault ürün gamında Kadjar ve Megane HB modellerinde yer alan 1.3 TCe benzinli motor, Megane Sedan'da 140 bg, 6 ileri manuel ve 7 ileri EDC seçenekleri ile birlikte sunuluyor. Bu motor Megane’nin giriş versiyonda kullanılan 1.6 lt 16v’lik motorun yerini alıyor ve o motora göre hem daha düşük emisyon hem de yakıt tüketimi sunabiliyor(Tüketim : 5,2-5,5l/100 km – CO2 salım 119-126 g/km).

Dizel motor seçeneği ise yine 1.5 litrelik ama adı dCi yerine Blue dCi olarak değişmiş. “Blue dCi” adıyla anılan motor, önceki nesil motora kıyasla 5 bg daha fazla güç ve 10 Nm daha yüksek tork sağlayarak performanslı bir sürüş sunuyor. Düşük yakıt tüketimi (4,0-4,2l/100 km) ve CO2 emisyon salımı (105-112 g/km) ile Blue dCi 115 motor, verimli ve performanslı bir sürüş sunuyor.

Bursa dizel Türkiye
Son güncelleme: 10:13 26.10.2019
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