Buz üzerinde 280 km/s hıza ulaştı!

Performans değerleriyle spor otomobiller kadar güçlü olan Grand Cherokee Trackhawk, Rusya’da her yıl düzenlenen geleneksel Baykal Buz Motor Sporları Festivali 2019 Hız Günleri’nde “En Hızlı SUV” rekorunu kırdı. . Doğal buz tabakası üzerinde gerçekleşen ve 2011 yılından bu yana 20'nin üzerinde hız rekorunun kaydedildiği etkinlikte Jeep Grand Cherokee Trackhawk, hareket halinde verilen start ile 1 km’lik bir mesafe boyunca ortalama 257 km/s üzerinde bir hıza ulaştı. Güçlü SUV, 0 km'den hareket ederek de 100 km/s’nin üzerinde ortalama hıza imza attı. GPS vericisine göre aracın buz üzerinde ulaştığı en yüksek hız ise 280 km/s oldu. Tüm rakamsal veriler, Rusya Otomobil Federasyonu (RAF) tarafından da onaylanarak motor sporları dünyasındaki yerini aldı.

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