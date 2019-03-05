Carlos Ghosn kefaletle serbest bırakıldı

Japon devlet televizyonu NHK’nin haberine göre Ghosn’ın avukatları dün tekrar mahkemeye başvurarak müvekkillerinin suçsuz olduğunu iddia etti.

Reuters’ın aktardığı habere göre Ghosn Japonya’yı terk edemeyecek.

Ghosn’ın avukatları geçen ay İsviçre’de uluslararası hukuka gitme haklarını kullanarak Ghosn’ın serbest bırakılması için gerekli başvurularda bulunmuşlardı.

NE OLMUŞTU?

Nissan-Renault-Mitsubishi ortaklığının başında bulunan Lübnan asıllı Fransız iş adamı Carlos Ghosn şirket içerisinde gizli harcamalar yaptığı ve hesaplarda usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle Tokyo’da çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı. Kararın ardından Ghosn Nissan-Renault-Mitsubishi ortaklığındaki görevlerinden uzaklaştırılmıştı.