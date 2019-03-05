Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Carlos Ghosn kefaletle serbest bırakıldı

Renault-Nissan-Mitsubishi ittifakının eski Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Ghosn 107 günün ardından 1 milyar Japon Yeni karşılığı (8.94 milyon dolar) kefaletle serbest bırakıldı.

Sozcu.com.tr
07:40 -
Haberler Otomotiv
Carlos Ghosn kefaletle serbest bırakıldı

Japon devlet televizyonu NHK’nin haberine göre Ghosn’ın avukatları dün tekrar mahkemeye başvurarak müvekkillerinin suçsuz olduğunu iddia etti.

Reuters’ın aktardığı habere göre Ghosn Japonya’yı terk edemeyecek.

Ghosn’ın avukatları geçen ay İsviçre’de uluslararası hukuka gitme haklarını kullanarak Ghosn’ın serbest bırakılması için gerekli başvurularda bulunmuşlardı.

NE OLMUŞTU?

Nissan-Renault-Mitsubishi ortaklığının başında bulunan Lübnan asıllı Fransız iş adamı Carlos Ghosn şirket içerisinde gizli harcamalar yaptığı ve hesaplarda usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle Tokyo’da çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı. Kararın ardından Ghosn Nissan-Renault-Mitsubishi ortaklığındaki görevlerinden uzaklaştırılmıştı.

İLGİLİ HABEREfsane isim Carlos Ghosn tutuklandıEfsane isim Carlos Ghosn tutuklandı

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 08:03 05.03.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more