CarNext İzmir’e açıldı

LeasePlan, güvenilir ikinci el araç satış ve uzun dönem kiralama platformu CarNext'e yatırım yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda, ilk CarNext showroom konseptini geçtiğimiz yıl İstanbul Acıbadem'de hayata geçiren LeasePlan, yeni showroomunu İzmir Gaziemir'de açtı. Talep doğrultusunda o an fiziksel olarak showroomda yer almayan ama CarNext internet sitesinde yayınlanan araçlar da getirilebilecek. Açılışa özel olarak Ağustos ayı sonuna kadar ikinci el aracını CarNext İzmir Showroomu'ndan alan kişilere, 250 TL tutarında yakıt kartı hediye edilecek.

“Yeni showroomlar açmayı planlıyoruz”

CarNext'de sunulan genç araçları yerinde görmek isteyenlere özel olarak tasarlanan CarNext showroom konseptinin, otomobil kullanıcıları tarafından sevilen bir satış sistemi haline geldiğini belirten LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, “CarNext'de showroom yatırımlarımızla güçlenmeye devam ediyoruz. Müşterilerimizden aldığımız geri bildirimler çok olumlu. CarNext yeni bir marka olmasına rağmen kaliteli ikinci el araçlara yüksek bir talep olduğunu görüyoruz. Güçlü ve yenilikçi dijital alt yapımızın yanında, İstanbul'un ardından İzmir'de açtığımız yeni tesisimiz ile CarNext markamızın yapısını güçlendirmeye ve müşterilerimize geniş yelpazede kaliteli araçlar sunmaya devam edeceğiz” dedi.

CarNext'den seç, showrooma gelsin!

Sunulan tüm ikinci el araçların tüm bakım geçmişi ve bilgilerinin şeffaf bir şekilde yer aldığı CarNext, 14 gün içerisinde iade garantisi ve herkes için sabit fiyat sunmasıyla ikinci ele yepyeni bir soluk getiriyor. Bununla beraber CarNext üzerinden beğendiği bir aracı yakından görmek isteyen kullanıcılar, İstanbul veya İzmir'deki showroomlara ilgilendikleri aracın transfer edilmesini isteyebiliyor. Öte yandan stokta bulunmayan bir ikinci el araç için CarNext üzerinden talep oluşturulup, araç stoklara girdiği anda da doğrudan bildirim alınabiliyor.