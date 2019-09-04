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Çek Cumhuriyeti Başbakanı: Volkswagen’in Türkiye’de büyük bir yatırım yapıyor olduğunu duyduk

Çek Cumhuriyeti Başbakanı Andrej Babis, Alman araç üreticisi Volkswagen'in Türkiye'de büyük bir yatırım yapacağını söyledi.

08:01 -
Haberler Otomotiv
Çek Cumhuriyeti Başbakanı: Volkswagen’in Türkiye’de büyük bir yatırım yapıyor olduğunu duyduk

Dün Türkiye’yi ziyaret eden Babis, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yaptığı basın toplantısında, “Volkswagen’in Türkiye’ye büyük bir yatırım yapıyor olduğunu duyduk” dedi.

Reuters geçen hafta Türkiye’de yaklaşık 1 milyar euro tutarında fabrika yatırım yapma kararına nihai halini vermeye çalışan Volkswagen’in Ankara ile taşıt vergisi rejimi hakkında görüşmeler yürüttüğünü bildirmişti.

Şirket yeni fabrika yatırımı hakkındaki son resmi açıklamasında ise Bulgaristan’ın da değerlendirildiği yatırım hakkında nihai kararın henüz verilmediğini belirtmişti.

REUTERS

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Son güncelleme: android-time 08:02 04.09.2019
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