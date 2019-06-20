Çeklerden Volkswagen ve Skoda’ya rekor ceza!

Dava 2435 kişi adına GÜvenli Dizel tarafından yapıldı. Dizel motor skandalından etkilenen kişiler tarafından Güvenli Dizel diye bir oluşum kuruldu. Dava sonucunda çıkan karar Volkswagen’in tüm cezayı ödemesi yönünde. Bunun üzerine Volkswagen tarafı da temyize başvuracağını belirtti.

Safe Diesel yani Güvenli Dizel avukatu Frantisek Honsa, “AB içinde önemli bir adım. ABD’deki tazminat kararının aynısını uygulattık.” açıklamasını yaptı.

VW markası Eylül 2015’te ortaya çıkan dizel motor skandalı yüzünden tüm dünyada toplam 27 milyar euroluk ceza ödedi. 22 mart tarihli ancak daha önce yayınlanmamış Prag kararı tazminat talebinin mahkeme duruşması olmadan yerine getirildiğini çünkü Skoda, Volkswagen’den mahkeme tarafından belirlenen taleplerin yenilenmesine yönelik itirazda bulunmadığını belirtti.

Volkswagen bu kararın reddedileceğine inandığını belirten bir açıklamada bulundu. Marka sözcüsü “Verilen kararlarda hukuksal kusurlar var ve bunlara itiraz edileceğini düşünüyoruz” açıklamasını yaptı.

Safe Diesel grubu ise başvuru sayısının etkilenen araçların sahiplerinden daha fazla olduğunu ve kararın sadece 2435 başvuruyu kapsadığını açıkladı ancak şimdiye kadar olan başvuru gruba göre 7000’den fazla. Çek Cumhuriyeti ise emisyon skandalından etkilenen 165 bin aracın olduğunu açıkladı.

(REUTERS)