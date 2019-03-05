Cenevre Otomobil Fuarı 1. gün başladı!

Fuar sabah saat 08:00’da kapılarını açtı.

89’uncusu düzenlenen fuara büyük ilgi gösteriliyor.



Fuarın merakla beklenen ultra lüks modellerinden Bugatti Divo



Pagani Huayra Roadster



Pininfarina'nın ilk otomobili 1900 BG gücünde ve tam elektrikli.

Audi Q4 e-tron, markanın tam elektrikli orta ölçekli yeni SUV modeli büyük ilgi gördü.



Türkiye'de üretilecek olan yeni Renault Clio tanıtılıyor. Yeni otomobilin hibrit motor seçeneği de olacak!

Toyota Supra Türkiye'de de üretilecek olan dünyanın en çok satan otomobili yeni Corolla.



Mercedes’in tam elektrikli SUV modeli ve yine tam elektrikli EQV modeli.



Konsept SMART

Mansory imzalı Lamborghini Aventador

Mansory URUS

Yeni Peugeot 208'in tam elektrikli modeli.

Bmw 8 Serisi markanın amiral gemisi olarak gösteriliyor. Otoriteler tarafından aracın en güzel rengi olarak kabul edilen Night Sky…

Bmw 8 Serisi



Mercedes-Benz Yeni CLA

Honda'nın tam elektrikli küçük şehir otomobili

Lexus'un Cenevre'de tanıttığı iki modelden biri olan LC Coupe Konsept

Lexus’un diğer modeli ise LC Convertible Konsept



Türkiye'de üretilen Fiat Egea'nın yeni Sport donanımlı versiyonu da Cenevre’de yerini aldı.



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