Cenevre Otomobil Fuarı 1. gün başladı!

Fuar sabah saat 08:00’da kapılarını açtı.
89’uncusu düzenlenen fuara büyük ilgi gösteriliyor.
Fuarın merakla beklenen ultra lüks modellerinden Bugatti Divo
Pagani Huayra Roadster
Pininfarina'nın ilk otomobili 1900 BG gücünde ve tam elektrikli.
Audi Q4 e-tron, markanın tam elektrikli orta ölçekli yeni SUV modeli büyük ilgi gördü.
Türkiye'de üretilecek olan yeni Renault Clio tanıtılıyor. Yeni otomobilin hibrit motor seçeneği de olacak!
Toyota SupraTürkiye'de de üretilecek olan dünyanın en çok satan otomobili yeni Corolla.
Mercedes’in tam elektrikli SUV modeli ve yine tam elektrikli EQV modeli.
Konsept SMART
Mansory imzalı Lamborghini Aventador
Mansory URUS
Yeni Peugeot 208'in tam elektrikli modeli.
Bmw 8 Serisi markanın amiral gemisi olarak gösteriliyor. Otoriteler tarafından aracın en güzel rengi olarak kabul edilen Night Sky…
Bmw 8 Serisi
Mercedes-Benz Yeni CLA
Honda'nın tam elektrikli küçük şehir otomobili
Lexus'un Cenevre'de tanıttığı iki modelden biri olan LC Coupe Konsept
Lexus’un diğer modeli ise LC Convertible Konsept
Türkiye'de üretilen Fiat Egea'nın yeni Sport donanımlı versiyonu da Cenevre’de yerini aldı.
AYRINTILAR GELİYOR…
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