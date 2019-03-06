Cenevre Otomobil Fuarı 2.gün izlenimleri

Cenevre Otomobil Fuarı'nın ikinci gününe konsept ve üretim haline yakın olan otomobil markalarıyla başladım.

Özellikle Rimac C2 modeli ve standı ziyaretçileri etrafına toplamayı başarmıştı. Otomobil 0'dan 100 km/s hıza 1.85 saniyede ulaşabilen neredeyse 2000 beygir gücünde elektrikli üniteye sahipti.

ASTON MARTİN

İngiliz spor otomobil üreticisi Aston Martin ise Valkrye ve Vanquish konsept modelleriyle dikkat çekti.

AUDİ

Audi tarafında ise e-tron modellerinden yan aynası kamera olan e-tron 55 quattro modeli oldukça dikkat çekiciydi.

ALFA ROMEO

Alfa Romeo standındaki Tonale SUV konsept markanın elektrikli otomobil stratejisin bir örneği olarak öne çıktı.

VOLKSWAGEN

Volkswagen tarafına geçtiğimde en çok dikkatimi çeken T-Roc R modeli oldu! B-Suv segmentine ait olan bu otomobil 2 litre TFSI 300 bg motora sahip, bu gövdeye göre inanılmaz bir güç diyebilirim. Ayrıca kullanmak için de sabırsızlandığımı belirtmem lazım ama Türkiye'ye gelir mi ya da ne zaman gelir bir açıklama henüz yok…

CUPRA

Seat markasından ayrılan ve performanslı otomobil modelleri üreten Cupra ise Formentor konseptiyle dikkat çekti.

SUBARU





Japon otomotiv endüstrisinde önemli bir yeri olan Subaru ise VIZIV Suv konseptiyle yeni nesil araçlarının neye benzeyeceğine dair ip uçları verdi.

MAZDA

Hazır Japonlardan bahsetmişken Mazda'nın yeni CX-30 coupe crossoverının oldukça şık olduğunu da belirtmeliyim.

ELEKTRİKLİ VE HİBRİT ARAÇ SAYISI ARTTI



Cenevre Otomobil Fuarı'nın 89. kez düzenlendiği bu yıl her zamankinden daha fazla elektrikli ve hibrit otomobiller sergilendi. Elektrifikasyon durumuna ek olarak da sürücüsüz ve şehir içi ulaşımını kolaylaştıracak modeller ön plandaydı.

İLGİLİ HABER Cenevre'nin son model SUV'ları