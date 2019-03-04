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88. Cenevre Otomobil Fuarı heyecanı başlıyor!

Dünyanın en önemli otomobil fuarlarından biri olan Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı bugün basın mensuplarına kapılarını açıyor! Fuarı yerinden izleyecek olan sozcu.com.tr bu önemli organizasyonda tanıtılan en önemli otomobilleri anbean okuyucularında aktaracak! Fuar başlamadan önce dünyanın merakla beklediği modelleri bir araya getirdik. Cenevre heyecanı bugün seçilecek yılın otomobili ile başlıyor!

07:53 -
Haberler Otomotiv
88. Cenevre Otomobil Fuarı heyecanı başlıyor!

Avrupa’da düzenlenen en önemli otomobil fuarlarından biri olan Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı 4-6 Mart tarihlerinde kapılarını basın mensuplarına, 7-17 mart tarihlerinde ise otomobil severlere açıyor.

Otomobil üreticilerinin fuarlara karşı ilgisi gün geçtikçe azalsa da Cenevre Otomobil Fuarı’nın yeri bu organizasyonlar arasında hep çok farklı olmuştur. Dünya’nın diğer ülkelerinde de düzenlenen fuarlara katılımları olmayan markaların varlığı, Cenevre’de de yok değil. Bu yıl düzenlenen fuara katılmayacak olan markalar DS, Ford, Hyundai, Infiniti, Jaguar, Land Rover, Opel ve Volvo.

Fuara katılımı hatta fuarda yeni model tanıtımı gerçekleştirecek olan markalar ise aşağıdaki gibi…

Alfa Romeo

Marka kompakt sınıf temsilcisi olan Giulietta modelinin konsept versiyonunu tanıtacak.

Alfa Romeo Giulietta

Aston Martin

Elektrikli Rapide, Lagonda ve DBX Konsept’inin yanı sıra bir model tanıtımı daha yapacak.

Aston Martin Project 003

Audi

Markanın elektrikli modellerinin adı olan e-tron, Cenevre’de yeni bir versiyonlar karşımıza çıkacak. Ayrıca Q5 plug-in hybrid’te standatta olacak.

Audi e-tron Concept GT

Bentley

Lüks otomobil üreticisi Bentley ilk SUV modeli olan Bentayga’nın en hızlı versiyonunu Speed’i fuarda sergileyecek.

Bentley Bentayga Speed

BMW

3 Serisi’nin SW versiyonunu haricinde yeni X5 ve yeni 7 Serisi de standatta olacak.

BMW 7 Serisi

Citroen

Fransız üretici Ami One Konsept modelini fuarda sergileyecek.

Citroen Ami One Konsept

Ferrari

Marka 488 modelinin yerine geçecek olan F8 Tributo’yu sergileyecek.

Ferrari F8 Tributo

Honda

Elektrikli şehir içi otomobilleri olan Urban EV fuarda bizi bekleyecek.

Honda Urban EV

Jeep

İlk hibrit motorlu otomobilini tanıtacaklar.

Jeep Renegade

Mazda

Mazda’nın kompakt sınıftaki otomobili 3 ve yeni coupe crossover modeli tanıtılacak.

Mazda 3

Mercedes-Benz

Marka fuarda V-Serisi, GLC, EQV gibi önemli modellerini tanıtacak.

Mercedes-Benz GLC

Mitsubishi

Yeni ASX, The Engelberg Tourer konsepti ve yeni L200 sergilenecek.

Mitsubishi L200

Renault

Fuarın Türkiye’yi en çok ilgilendiren modeli ise Renault standında olacak. Yeni Clio’nun dünya prömiyeri Cenevre Otomobil Fuarı’nda yapılacak!

Renault Clio

Skoda

Marka Vision iV tam elektrikli crossover coupe konsept modelini ve Kamiq B-SUV modelini standında sergileyecek.

Skoda Kamiq

Volkswagen

T-Roc R ve makyajlanan Passat modelleri standın en önemli otomobilleri olacak.

Volkswagen T-Roc R

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Son güncelleme: android-time 08:12 04.03.2019
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