Cenevre Otomobil Fuarı’nda ilk gün izlenimleri…

Cenevre Otomobil Fuarı her zaman süper spor ve konsept otomobil modellerinin ağırlıklı olarak sergilendiği bir fuar olarak adından söz ettirir. Fuarın Avrupa’daki rakibi Paris ve Frankfurt fuarları. Ancak Cenevre rakibinden konsept otomobil modelleri ve spor otomobil üreticilerinin gövde gösterisiyle hemen ayrılır.

Bu yıl 89 kez düzenlenen fuarda beklenilenin haricinde farklı bir durumda olmadı. Birden fazla konsept model ziyaretçilerin

dikkatlerini üzerine çekerken günlük hayatta karşılaşacağımız binek modeller de az değildi.

TÜRKİYE’DE DE GÖREBİLECEĞİMİZ MODELLER TANITILDI

Binek modellerde benim en çok dikkatimi çeken otomobiller arasında ilk sırada ülkemizde de üretilen Renault Clio

var. Yeni Clio yepyeni haliyle her yaştan kullanıcıya hitap ediyor.

Clio’nun hemen arkasından yine aynı segmentte yer alan Peugeot 208 ise iddialı tasarımıyla rakipleri arasından ayrılmayı

başarıyor.

B segmenti bu tempoyla giderken gelişen segmentlerden olan B-SUV modellerinden de söz etmemek olmaz. Volkswagen T-Roc modeliyle bu segmentteki varlığını gösterirken, aynı çatı altında olan Skoda’da Kamiq modelini fuarın ilk gününde sergiledi.

Kamiq’in CNG teknolojili motora sahip olan modeli de adından oldukça söz ettireceğe benziyor.

Bir diğer yerli üretici olan Toyota da yepyeni modeli olan dünyanın en çok satan otomobili Corolla’nın en yeni versiyonunu

ve diğer yeni versiyonlarını standında sergiledi.

Fiat ise Tipo adıyla tüm avrupaya sattığı Egea modelini Sport adında yeni donanımlı versiyonunu tanıttı.

FCA bünyesinde yer alan Jeep ise ilk hibirt modeli olan Renegade’i sergiledi.

BMW’nin amiral gemisi olan hatta büyük böbrekleri yüzünden oldukça fazla konuşulan 7 Serisi fuarda yerini almıştı ve

böbrekleri gerçekten çok büyük! Alman markanın standında ülkemizde satılmayacak olan yeni X5’te yerini almıştı.

ELEKTRİK TAM GAZ İLERLİYOR!

Otomotiv endüstrisindeki dönüşüm hızlı bir biçimde ilerlerken bu durumun en açık şekilde gözüktüğü yer bu fuarlar oluyor.

Fuar süresince uğradığım her standta elektrikle ilişkilendirilmiş bir otomobil kesinlikle yer alıyor.

Audi’nin standında ise son günlerin popüler teknolojisi olan elektrik motorlu modeller bizi karşıladı. E-tron en dikkat

çeken modeldi diyebilirim. Buna ek olarak Alman üretici Q4 e-tron modelini ve e-tron GT Konsept modelini de sergiledi.

BMW iVision konsept modelini ve iX3 elektrikli modelini sergilerken, Mercedes-Benz EQV modelini görücüye çıkarttı.

TÜRKİYE’DE GÖRMEYE ALIŞIK DEĞİLİZ

Fuarda ne yazık ki ülkemizde görmeye alışkın olmadığımız birden fazla marka da yeni modellerini ve teknolojilerini tanıttı.

Bunlar arasında en çok dikkat çekenlerden biri ünlü otomobil tasarımcısı Pininfarina’nın 1900 bhp güç üreten elektrikli

spor otomobili oldu.

Ayrıca Volvo’dan ayrılıp elektrikli otomobil modelleri üretmeye başlayan Polestar markası da yeni elektrikli modeli olan

2 isimli otomobilini tanıttı.

KONSEPT VE SÜPER SPORLAR CENEVRE’NİN ODAK NOKTALARI!

Cenevre’nin en önemli yanı ise konsept ve süper spor otomobil modellerinin müsrifçe sergilenmesi. Fuarda Ferrari F8 Tributo modelinin prömiyerini gerçekleştirirken Lamborgihini’de Aventador’un en hızlı versiyonu olan SVJ’yi standında sergiledi.

İsveç’in simgesi haline gelen hiper spor otomobil markası Koenigsegg ise 1280 beygir gücünde yeni modeli Jesko’yu tanıttı.

Porshce standında 992 kodlu yeni 911 yerini almıştı.

LÜKS OTOMOBİLLER DE SAHNEDEYDİ

Cenevre’de lüksten ve lüks otomobillerden bahsetmemek olmaz. Fuarda birbirinden lüks otomobiller de yerini almıştı. Lüks

denildiği zaman akla gelen ilk markalardan olan Bentley, Bentayga modelinin en hızlı versiyonu olan Speed modelini

tanıttı.

Rolls-Royce ise ilk SUV modeli olan Cullinan’ı standında sergiledi.

Mercedes-Benz standında markanın lüks anlayışını öne çıkaran modeller yerini almıştı.

Mercedes-Benz markasının ezeli rakibi olan BMW ise 7 Serisi ve X5 modeliyle lüks duruşunu sergiledi.

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