Çevreyi en az onlar kirletiyor!

Toyota, modellerinde 2017 yılında 101.2 g/km olan ortalama CO2 emisyon oranını 2018 yılında 99,9 g/km'ye indirmeyi başardı. Toyota'nın en yakın rakibinin emisyon oranı ise 107,7 g/km olarak ölçüldü. Avrupa Birliği yönetmeliklerine göre, 2021 yılından itibaren tüm üretici firmaların Avrupa'da satışa sunacağı otomobil modellerinde CO2 oranını 95 g/km'ye indirme zorunluluğu bulunuyor. Bunu başaramayanlara büyük cezalar verilecek…

Markanın emisyon değerini 99.9 g/km’ye düşürmesindeki baş rol oyuncuları ise ürettiği hibrit motorlu otomobiller. Toyota geçtiğimiz yıl Avrupa'da bir önceki yıla oranla yüzde 21 artışla 435 bin 119 adetlik hibrit otomobil satışına imza atmıştı.