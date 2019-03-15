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Çevreyi en az onlar kirletiyor!

Toyota, 2050 yılına kadar CO2 emisyonunu yüzde 90 oranında azaltma hedefi için çalışmalarına aralıksız devam ederken, Avrupa’da yapılan araştırmada en düşük emisyon oranlarına sahip ilk marka oldu.

16:18 -
Haberler Otomotiv
Çevreyi en az onlar kirletiyor!

Toyota, modellerinde 2017 yılında 101.2 g/km olan ortalama CO2 emisyon oranını 2018 yılında 99,9 g/km'ye indirmeyi başardı. Toyota'nın en yakın rakibinin emisyon oranı ise 107,7 g/km olarak ölçüldü. Avrupa Birliği yönetmeliklerine göre, 2021 yılından itibaren tüm üretici firmaların Avrupa'da satışa sunacağı otomobil modellerinde CO2 oranını 95 g/km'ye indirme zorunluluğu bulunuyor. Bunu başaramayanlara büyük cezalar verilecek…

Markanın emisyon değerini 99.9 g/km’ye düşürmesindeki baş rol oyuncuları ise ürettiği hibrit motorlu otomobiller. Toyota geçtiğimiz yıl Avrupa'da bir önceki yıla oranla yüzde 21 artışla 435 bin 119 adetlik hibrit otomobil satışına imza atmıştı.

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