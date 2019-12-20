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Citroen C5 Aircross 100 bin adet satıldı!

2019 yılının ilk aylarında tanıtılan otomobil bugüne kadar 100 bin adetlik satış rakamına ulaştı. Bu sayede otomobil tüm dünyada en çok satan üçüncü binek araç oldu! 2019 yılının 11 aylık verilerine göre Citroën, Avrupa’nın en yüksek satış hacmine sahip 12 markası içerisinde en çok büyüme kaydeden marka oldu.

Sozcu.com.tr
16:17 -
Haberler Otomotiv
Citroen C5 Aircross 100 bin adet satıldı!

Yeni Citroën C5 Aircross SUV geçtiğimiz yılın Ocak ayında satışa sunuldu. Yeni Citroën C5 Aircross SUV bir yıldan daha kısa bir sürede 100.000 satış adedine ulaştı. Söz konusu satış performansıyla Yeni Citroën C5 Aircross SUV küçük sınıftaki C3 ve C3 Aircross SUV modellerinin ardından tüm dünyada markanın en çok satış adedine ulaşan binek otomobili oldu.

Yeni Citroën C5 Aircross SUV üretildiği Fransa'da ilk 11 ayda C segmentinin en çok satış adedine ulaşan ikinci SUV modeli oldu.

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Yeni Citroën C5 Aircross SUV sergilemiş olduğu performansla aynı zamanda markanın büyümesinde de önemli bir rol üstlendi. Citroën, Avrupa'nın 30 ülkesinde faaliyet gösteren en yüksek satış hacmine sahip ilk 12 marka içerisinde en çok büyüme kaydeden marka oldu.

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Son güncelleme: 16:18 20.12.2019
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