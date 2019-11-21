Citroen Dünya Ralli Şampiyonası’ndan ayrılıyor

Citroën Racing, Sébastien Ogier’nin ayrılışının ardından dünya şampiyonluğu için mücadele edebilecek birinci sınıf bir sürücü olmaması sebebiyle, Citroën WRC 2020 programını başlamadan bitirme kararı aldı.

Söz konusu karar Citroën’in, 2020’de yeni nesil elektrikli modellerini piyasaya sürmesiyle başlayacak olan enerji dönüşümündeki pazarlama stratejisi odağını güçlendirmesine olanak sağlayacak.

Citroën CEO’su Linda Jackson: “WRC programından çekilme kararımız, Sébastien Ogier’nin Citroën Racing’ten ayrılma tercihini takip ediyor. Açıkçası biz de böyle olsun istemezdik fakat Ogier’siz bir 2020 sezonu hayal edemiyoruz. Citroën Racing ekibine tutkularından ve bağlılıklarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Citroën DNA'sının bir kısmı ralliyle yakından bağlantılı. WRC tarihinde 102 galibiyet ve 8 üretici şampiyonluğuyla en çok zafer kazanan markalardan biri olmaktan gurur duyuyoruz.”

Jean Marc Finot, PSA Motorsporları Direktörü: “Citroën Racing takımında yer alan motorsporları konusunda tutkulu uzmanlarımız, geniş organizasyonumuz sayesinde, Groupe PSA markalarının dahil olduğu diğer şampiyona disiplinlerinde yeteneklerini gösterebilecekler.”