Citroen hafif ticari araç modelleri elektriklendi

Citroën HTA pazarında şu an için yüzde 9,2 pazar payı ile Avrupa'da 6. sırada bulunuyor. Söz konusu performans Berlingo Van'dan Jumper ve Jumpy modellerine kadar uzanan her biri pratik, dayanıklı ve konforlu zengin ürün çeşitliliği ile sağlanıyor.

Yenilikçi yaklaşım ve çözümlerle enerji geçiş sürecine de öncülük etmek isteyen Citroën, hafif ticari araç ürün gamı için kapsamlı bir elektrikliye geçiş hamlesi başlatmış durumda. Belirli hedef pazarlarda zaten satışta olan Berlingo Electric ve tanıtılacak Jumper Electric (2020 başlarında) ile başlamak üzere marka, hafif ticari araç pazarı müşterilerine elektrikli çözümler sunmayı ve 2021 yılına kadar tamamen elektrikli kompakt van modeller sunmayı hedefliyor.

Marka, Groupe PSA'nın tamamen elektrikli güç ve aktarma organları alanındaki bilgi birikimi ve deneyiminden yararlanarak önümüzdeki iki yıl içinde tamamen elektrikli hafif ticari araçlar pazara sunacak. Bu hedef doğrultusunda 2020 yılında tamamen elektrikli Jumpy ve 2021 yılında ise tamamen elektrikli yeni Berlingo Van satışa sunulacak.