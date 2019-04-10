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Citroen Şangay’da SUV şovu yapacak!

Citroën, 2019 Şangay Otomobil Fuarı’nda gövde gösterisi yapacak. Marka 900 m2 alana kurulu stantta 100 yıllık köklü geçmişini kutlarken aynı zamanda geleceğe yönelik vizyonunu da gözler önüne serecek.

13:11 -
Haberler Otomotiv
Citroen Şangay’da SUV şovu yapacak!

Geçmişe damgasını vuran önemli modellerin de sergileneceği stantta aynı zamanda markanın her geçen gün önem kazanmaya devam eden SUV segmentine yönelik atağını; C4 Aircross SUV ve C5 Aircross SUV ile birlikte yeni C3-XR SUV olmak üzere zengin ürün çeşitliliği gözler önüne serecek. Ayrıca güncellenen C4 L ile birlikte C-Elysée, C4, C5 ve C6 modelleri de markanın sedan pazarındaki iddiasını
vurgulayacak.

Markanın 100 yıllık köklü geçmişinin gelmiş olduğu en son noktayı temsil eden ve yeni nesil modellerde kullanıma sunulan Citroën Advanced Comfort® programı Citroën modellerine benzersiz bir konfor seviyesi kazandırıyor. Citroën, Çin'de ilk kez gösterimini gerçekleştireceği Ami One Concept ile tamamen yenilikçi iki kişilik yüzde 100 elektrikli bir şehir içi ulaşım çözümü sunacak. Özgün tasarımlı Dongfeng Citroën standı 16 – 25 Nisan tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

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