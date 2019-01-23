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Citroen Total WRT, Monte Carlo Rallisi ile yeni sezona merhaba diyor!

Citroën’in Dünya Ralli Şampiyonası’nda yarışan takımı Citroën Total WRT, 24-27 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek olan ve sezonun ilk rallisi olan Monte Carlo Rallisi’ne hazır. Bu rallide Citroën’i kariyerinde altı WRC şampiyonluğu bulunan Sébastien Ogier – Julien Ingrassia ve Esapekka Lappi – Janni Ferm ekipleri temsil edecek.

Sozcu.com.tr
08:15 -
Haberler Otomotiv
Citroen Total WRT, Monte Carlo Rallisi ile yeni sezona merhaba diyor!

2019 Dünya Ralli Şampiyonası Monte Carlo Rallisi'yle başlıyor. Monte Carlo'nun asfalt ve karlı etaplarında düzenlenecek rallide takımlar ve pilotlar zorlu koşullarda en iyi puanı almak için çalışacaklar.

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Bu yıl, altı kez WRC şampiyonu olan Sébastien Ogier – Julien Ingrassia ve 2018'de elde ettiği sonuçlarla dikkatleri toplayan Esapekka Lappi – Janni Ferm ekipleriyle şampiyonayı takip edecek olan Citroën Total WRT, Monte Carlo Rallisi'nin en iddialı ekiplerinden.

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