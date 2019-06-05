CLA 35 AMG Shooting Brake ortaya çıktı!

Yenilenen CLA’nın en önemli versiyonlarından biri olan CLA 35 4Matic Shooting Brake karşınızda. Gövde rengi, hem sportif hem de kullanışlı olan tasarımı ve yeni teknolojileriyle CLA 35 Shooting Brake 4Matic sürüş sistemini de kullanıcısına sunuyor.

CLA 35, 2 litrelik 4 silindirli turbo motora sahip. Bu motor 306 beygir güç üretiyor ve 7 ileri çift kavramalı şanzımanla kombine edilmiş durumda. AMG Performans 4Matic çekiş sistemi sayesinde otomobil 0’dan 100 km/s hıza tam 4.9 saniyede ulaşabiliyor. Bu detaylara sahip olan otomobilin karma olarak belirtilen yakıt tüketimi ise 7.5 lt / 100 km…

Mercedes-AMG Yönetim Kurulu Başkanı Tobias Moers, “Yeni CLA 35 Shooting Brake etkileyici tasarımı, dinamik gövdesi, esnek bagaj hacmi sayesinde genç kullanıcılara çekici bir alternatif olarak geliştirildi. Shooting Brake tasarımını heyecan verici AMG Sürüş Performansıyla birlikte tüketicilere sunuyoruz” açıklamasını yaptı.

CLA 35 4Matic Shooting Brake’e özel M yani manuel vites değiştirme tuşu, AMG Dynamic Select düğmesi, G-Meter göstergesi, motor datası ve Race Timer özellikleri kullanıcıya sunuluyor. Bu özelliklerin bir çoğu MBUX bilgi sistemi ekranından kontrol edilebiliyor.

Otomobil “Classic, Sport ve Supersport” olmak üzere 3 farklı gösterge görselini kullanıcısına sunuyor. Ayrıca AMG deri ve deri paketi olmak üzere iki farklı deri döşeme ve dikiş rengi seçeneği kullanıcıya sunuluyor. Ayrıca Race-Start adında hızlı kalkış özelliği de kullanıcıya sunuluyor.

Yeni nesil ESP sistemi sayesinde otomobil Slippery, Individual, Sport, Sport + ve Comfort sürüş modlarını kullanıcısına sunuyor. Slippery sayesinde CLA buzlu ve kaygan yollarda kullanıcısına daha iyi bir yol tutuş sunmak için vites değişimlerini daha erken yapıp sağlıklı sürüşün devam etmesini sağlıyor. Böyle otomobil bulunduğunuz kaygan zemine göre daha stabil biçimde hareket ediyor.

Güncellenen 2 litrelik AMG motoru 306 beygir güç ve 400 Nm tork üretiyor. AMG Speedshift 7G çift kavramalı şanzımanla kombinlenen bu motor CLA 35 4Matic Shooting Brake’yi tam 4.9 saniyede 0’dan 100 km/s hıza ulaştırıyor. Otomobilin Türkiye’ye gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil…