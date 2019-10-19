Continental Mississippi’deki yeni lastik fabrikasını törenle açtı

Continental, yeni kamyon ve otobüs lastiklerinin yanı sıra lastik kaplamaları segmentinde müşteri taleplerinin son 10 yılda dünya genelinde arttığını gördü. Bu büyüme, şirketin Mississippi'deki yeni Clinton tesisi ile ABD'de üretim kapasitesini artırmasını sağladı.

Yeni tesis, ABD'nin Mississippi eyaletinin başkenti Jackson yakınlarındaki Clinton'da, 1.000 dönümlük bir arazi üzerinde yer alıyor. Yaklaşık 1,4 milyar dolar tutarında yatırım yapan Continental, önümüzdeki on yıl içinde tam kapasiteye ulaştığında tesiste 2 bin 500 kişiyi istihdam etmeyi planlıyor. ABD pazarı için kamyon ve otobüs lastikleri üretecek olan tesis, 2020 yılının başlarında üretime geçecek.

Continental Yönetim Kurulu üyesi ve Lastik Bölümü Başkanı Christian Koetz, “Yeni lastik fabrikamızın tamamlanması, Continental lastikleri için ‘Vision 2025' uzun vadeli global büyüme stratejimizde büyük bir adımı simgeliyor. Bu stratejinin önemli bir parçası olan Mississippi, Amerika bölgesinde lastik ticaretini geliştirmemiz için en iyi seçenekleri sunuyor. Burada, Clinton'daki harika ekibimizle birlikte büyümeyi planlıyoruz ve katılan tüm paydaşlarımızdan aldığımız güçlü destek için teşekkür ediyoruz.” dedi.

Amerika Ticari Araç Lastikleri Başkan Yardımcısı Paul Williams ise açıklamasında şunları söyledi: “Bu, Continental'in kamyon lastiklerine özel dünyadaki ilk fabrikası. İşimizin bu alanında muazzam bir büyüme gördük ve bu üretim tesisinin eklenmesi, müşteri siparişlerini karşılamaya devam etmemize yardımcı olacak. Mississippi eyaleti, Hinds bölgesi ve Clinton kenti, yıllar boyunca mükemmel işler çıkaracak olan bu tesisi kurmamıza yardımcı olan seçkin ortaklardı.”