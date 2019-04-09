Continental SportContact 6 kendini ispat etti!

Dünyanın en büyük uluslararası lastik ve orijinal ekipman tedarikçilerinden Continental’in spor lastiği SportContact 6, Almanya'nın önde gelen Sportauto dergisinin yaz lastikleri testinde, açık ara farkla galip geldi.

SportContact 6, teste katılan 9 rakibi arasında en üst unvan olan “şiddetle tavsiye edilir” derecesinin sahibi oldu. Bu sonucu, ıslak ve kuru zeminde dengeli, sportif özelliklerine borçlu olan Continental SportContact 6, her iki test kategorisinde de tüm lastikler arasında en iyi performansı sergiledi. Stuttgart’tan gelen test uzmanları, aldıkları kararı şu sözlerle özetledi: “SportContact 6, ıslak zeminde en kısa durma mesafesi ve güvenli sürüş, kuru zeminde sportif, hassas direksiyon tepkisi ve yüksek dinamik dengesiyle fark yarattı''.

Sportauto dergisinin yaz lastikleri testinde 245/30 R 20 Y ebatında Avrupa, Amerika ve Asya’lı üreticilerden 9 lastik serisi test edildi. Honda Civic Type R aracının kullanıldığı testlerde SportContact 6, en üst “şiddetle tavsiye edilir” derecesini alırken, bir rakibi “tavsiye edilir”, diğer lastikler de “kısmen tavsiye edilir” derecesiyle yetinmek zorunda kaldı.

Ultra yüksek performans segmentinde favori!

Continental, ultra yüksek performans lastiği segmentinde portföyüne, özellikle yol tutuşu, direksiyon hâkimiyeti ve yüksek hız kapasitesi ile selefinden ciddi anlamda daha iyi olan süper spor lastiği SportContact 6'yı ekledi. Continental Geliştirme Mühendisleri lastiğin bu üstün performansını yola aktarmak için sırt desenini yeniden tasarlayarak, lastiğin yapısını revize ettiler. 18- 24 inç jantlarda 225 -335 milimetre genişliğinde ve yüzde 50 ve 25 kesit oranıyla yaklaşık 90 ebatta satışa sunulan SportContact 6'nın maksimum güvenli hızı 350 km/s olarak belirlendi. SportContact 6, çok sayıda spor ve süper spor araç üreticisinin favorisi olmaya devam ediyor.