Continental’den sesle çalışan yol arkadaşı…

Ses tanıma gelecek nesiller için karmaşık ancak çok önemli bir alan olarak dikkat çekiyor. Anahtarları ve düğmeleri giderek artan geniş dokunmatik ekranlara sahip olan modern araç kokpiti, birkaç yıl önce olduğundan çok daha farklı bir alana dönüştü. Bilgi farklı şekillerde iletilir duruma geldi ve böylece sürücü mümkün olduğunca sezgisel olarak anlaşılabilir oldu. Ancak bu sadece iletişimin “araçtan insana” yönünü temsil ediyor.

Continental bünyesindeki Şase & Güvenlik ve Bilgi-Eğlence & Bağlantı Birimi Başkanı Johann Hiebl şunları söyledi: “Akıllı ses kontrolü, özellikle gelecekteki yarı otomatik ve otonom otomobil üretimi için araçla doğal ve güvenli iletişimin anahtarıdır. Akıllı telefon gibi, araç da kişisel, her zaman yardımcı ve akıllı bir arkadaş haline geliyor. Özellikle yeni dijital asistanımızın akıllı ses tanıma teknolojisi sayesinde bu artık daha da mümkün.”

Bu teknoloji ayrıca rekabette farklılaşabilmeleri için sistem üreticilerine tasarım ve motor performansından akü aralığına kadar daha fazla olanak da sunuyor. Bu yeni araç içi deneyimler gelecekte üreticileri rekabette öne çıkaracak önemli unsurlar olacak.

Continental'in akıllı ses yardımcısı, çeşitli fonksiyon menüleri arasında kesintisiz geçiş gibi bir dizi temel avantaj sunuyor. Örneğin, sürücü uydu navigasyon sistemini etkinleştirmek için bir rota isteyebiliyor. Sürücü daha sonra varış yerindeki ücretsiz park yerlerini sorabiliyor veya varış yerinin çevresindeki bir restoranda bir masa ayırtmak için bir e-posta gönderebiliyor. Sistem tutarlı bir iletişim sağlarken ilgili verileri navigasyon sisteminden park alanı asistanına gönderiyor, restoranlar için yapılan internet aramalarını önerilen otoparkın konumu ile eşleştiriyor. Daha sonra tahmini varış süresi için navigasyon sisteminden faydalanarak elde ettiği bilgiyi ve restoran aramasını masa ayırtmak için e-posta ve ses kayıt programına gönderiyor. Asistan “Orada restoran ara” isteğini anlıyor ve “Orada” ifadesinden kast edilen yeri önceden seçilen varış yeri olarak doğru şekilde yorumlayarak öneride bulunuyor.