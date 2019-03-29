Corolla Hybrid, Toyota’nın filo satışlarını arttırdı!

Toyota ve Türkiye'de araç kiralama sektörünün öncü kuruluşlarından Enterprise Türkiye, yaptıkları anlaşma ile 1000 adet Corolla Hybrid modelinin satışına imza attı. Bu operasyon Toyota'nın bugüne kadar Türkiye'de gerçekleştirdiği en büyük filo satışı oldu.

Corolla'da bir ilk: Hibrit Versiyon

1966 yılında üretilmeye başlanan Corolla, bugüne kadar 150 ülkede 46 milyondan daha fazla satış adedine ulaşarak dünyanın en çok tercih edilen otomobili ünvanını elinde bulunduruyor. Toyota, 12'nci jenerasyon Corolla'da kendi kendini şarj eden hibrit teknolojisine de yer verdi. Türkiye'de üretilen Toyota Corolla Hybrid 122 HP güç üreten 1.8 litrelik hibrit motora sahip. Corolla Hybrid'de daha yüksek tork ve yeni hibrit bataryaların adapte edilmesiyle daha iyi yakıt ekonomisi sağlandı. Bununla birlikte 3.4 lt/100 km yakıt tüketimi olan Corolla Hybrid, sadece 80-87 g/km aralığında CO2 emisyonu salımı sunuyor.