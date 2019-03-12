Cupra, Leon’un en hızlısını üretti!

Leon Cupra R ST, Leon’un station wagon gövde tipine sahip olan versiyonu ve bu otomobil kardeşi hatchback Leon Cupra’da olmayan dört çeker özelliğe sahip. Markanın performanslı otomobil üreticisi olan Cupra’nın dokunuşlarıyla birlikte Leon Cupra R ST daha çekici, güçlü ve teknolojik hale gelmiş.

Otomobil performansının yanında kullanıcısına dinamizim, konfor ve çok yönlülüğü bir arada sunuyor. 4Drive sistemi sayesinde dört tekerlekten çekişli olan otomobil DSG otomatik şanzımana ve geniş bagaj hacmine sahip.

Leon Cupra R ST’nin tasarımında olan bazı özel farklılıklar var. Bunlar karbon fiberden üretilmiş tampon ekleri, egzoz difüzörü ve arka rüzgarlık olarak fotoğraflarda da dikkat çekiyor. Ayrıca otomobilin durması için Brembo tarafından güçlendirilmiş olan fren sistemi de mevcut. Otomobilin arkasında ise standart Leon Cupra’dan farklı olarak 4 çıkışlı ve özel olarak geliştirilmiş egzoz sistemi yer alıyor.

Bu detaylara ek olarak en dikkat çeken özelliklerden biri, otomobilin lastiklerinde ve akslarında yapılmış. Leon Cupra R ST’nin ön ve arka lastikleri 2 derece negatif açıyla desteklenmiş. Bu sayede otomobil özellikle virajlarda yere daha iyi tutunarak yol tutuş performansında farklı bir tecrübe sergileyecek!

İç kısıma baktığınızda ise alüminyum detaylar ve Cupra imzalı alkantara koltuklar sizi karşılıyor. Kapı içlerinde yer alan karbon fiber parçalar, dış tasarımda kullanılan karbon fiber detaylarla birbirini tamamlıyor.

Konsolun ortasında ise 8 inçlik multimedya ekranı yerini almış. Ayrıca direksiyon arkasında bulunana Digital Cockpit gösterge paneli de oldukça iddialı. Otomobil her ne kadar performanslı bir araç olsa da kullanıcısına geri görüş kamerası ve bağlanılabilirlik özelliklerinin tümünü sunuyor.

Otomobilin motoru hakkında bilgi vermemiz gerekirse 2 litre TSI üniteye sahip olan Cupra Leon, 300 beygir güç ve 400 Nm tork üretiyor. Otomobilin aktarma görevini ise 7 ileri DSG, çift kavramalı şanzıman yerine getiriyor. Dört tekerlekten çekiş sistemi sunan otomobilin 0’dan 100 km/s hıza ulaşması 4.9 saniyede gerçekleşiyor ve aracın maksimum hızı da 250 km/s.

Leon Cupra R ST’nin teslimatlarına ise mart ayı ile başlandı!