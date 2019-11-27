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Cybertruck’a ilgi çığ gibi büyüyor!

Tesla'nın pikap modeli Cybertruck, Elon Musk'ın dün paylaştığı tweet ile 250 bin ön sipariş aldı. 100 dolar ön sipariş depozitosu olması araca olan bu yüksek ilginin temel sebebini açıklıyor. Markanın 2016 yılında ortaya çıkan otomobili Model 3, ilk hafta sonunda 325 bin adet ön sipariş almıştı.

Sozcu.com.tr
10:10 -
Haberler Otomotiv
Cybertruck’a ilgi çığ gibi büyüyor!

Tesla’nın tasarımı ve tanıtım toplantısı çok konuşulan yeni aracı Cybertruck, ön sipariş konusunda tabiri caizse çığ gibi büyüyerek yoluna devam ediyor. Özellikle bundan 3 yıl öncesine gittiğimizde markanın kompakt otomobili olan Model 3’ün ön sipariş adedi ilk haftada 325 bin adet olmuştu. Cybertruck’ın bu rakamı geçip geçemeyeceği ise en büyük merak konusu.

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Markanın CEO’su olan Musk ise ön siparişle alakalı önemli adetleri sosyal medya üzerinden paylaşarak takipçilerini haberdar ediyor. Cybertruck’a olan bu ilginin en büyük sebepleri arasında düşük depozito ücreti gösteriliyor. Bugün Cybertruck almak için 100 dolar ücret ödeyerek 2021 yılında üretimi tamamlanacak olan araçtan siparişte bulunabilirsiniz. Bu arada Model 3’ün ön sipariş ücreti ise 1000 dolar olarak belirlenmişti…

Amerika Dolar Ford sosyal medya tweet
Son güncelleme: 10:29 27.11.2019
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