Dacia’da sıfır faiz fırsatı devam ediyor

Dacia, Ocak ayında Duster ve hafif ticari araç modellerinde sıfır faiz fırsatı sunmaya devam ediyor.

Duster ve Dokker müşterileri maksimum 24.000 TL kredi ve 12 aya varan vade seçeneği için sıfır faiz kullanılabiliyor. Maksimum 40.000 TL kredi kullanacak müşterilere ise, yine söz konusu modeller için 12 aya varan vade seçeneği ve 0,99 faiz fırsatı sunuluyor. Daha fazla kredi veya vade talep eden müşteriler için avantajlı faiz oranları bulunuyor.

2018 model Dacia modellerinde Ocak ayında da cazip fiyat fırsatı sürüyor. 2018 model hurda teşviki ile Sandero 60.900 TL'den, Dokker 63.500 TL'den, Duster 77.900 TL'den, Lodgy ise 96.900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.