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Daimler ve Geely Smart’ı Çin’de üretecek!

Daimler çatısı altında bulunan Smart, Çin pazarında ve global pazarda genişlemek için Zhejiang Geely Holding Grubu ile anlaştı. Yüzde 50-50 olarak belirlenen anlaşma doğrultusunda Geely ve Daimler ortak üretimi olan Smart modelleri 2022 yılında Çin'de üretilecek.

Sozcu.com.tr
11:51 -
Haberler Otomotiv
Daimler ve Geely Smart’ı Çin’de üretecek!

Daimler üretim, mühendislik ve tasarım konularındaki tecrübesini Geely ile paylaşacak. Smart’ın efsane modeli olan ForTwo markanın Hambach, Fransa ve Renault markasının Slovenya’da bulunan fabrikası olan Novo Mesto’da üretimine 2022 yılına kadar devam edecek. Smart’ın iki modeli olan ForTwo ve ForFour altyapısını Renault ile paylaşıyor.

Smart ForTwo EQ

2022 yılından sonra Hambach fabrikası Mercedes adına elektrikli otomobiller üretecek. Daimler’den geçen yıl yapılan açıklamada Mercedes markası yeni EQ yani elektrikli modelleri için 500 milyon Euro’luk bir yatırım yapacak. Geely ile olan anlaşma doğrultusunda Smart’ın Çinli marka ile ortak olarak geliştirilen modelleri 2022 yılında Çin’deki fabrikada üretilecek. Bu süreye kadar ise Smart hem Çin hem de Avrupa’daki üretim lokasyonlarında üretilecek.

Smart Forease Plus Concept

Geely, Volvo’yu 2010 yılında 1.8 milyar dolara satın almıştı. Volvo’nun o yıldan sonraki yükselişine ise tüm otomotiv sektörü olarak şahit oluyoruz.

Yapılan ortaklık görüşmelerinden sonra açıklama yapan Daimler CEO’su Dieter Zetsche, “Bugün 2.2 milyon müşteri olan Smart markası kentsel mobilitenin öncüsü konumunda. Hem Çin’de hem de dünyada yüksek satış adetlerine ulaşmak için kaliteli üretim ve bilinen güvenlik standartlarını birleştiren yeni nesil Smart elektrikli otomobillerini birlikte üreteceğiz! Gelecekte Çin ve dünyadaki başarımızı sürdürmek için tüm ortaklarla birlikte çalışmayı merak ve heyecanla bekliyoruz. Ayrıca Mercedes-Benz compakt elektrikli otomobillerini Hambach fabrikasında üretecek” dedi.

Daimler CEO’su Dieter Zetsche ve Geely CEO’su Li Shufu

Geely CEO’su Li Shufu ise, “Smart’ın sahip olduğu değere tamamen saygı duyuyoruz. Markanın eşsiz ve güçlü bir ticari değeri var. Geely Holding ve Daimler müşterileri, daha iyi bir mobilite çözümü olan bu premium elektrikli ürünlerin tanıtımını dört gözle bekliyorlar. Bu eşit ortaklıkta Smart markasını global anlamda yükseltmek için marka yönetimi, Ar-Ge, üretim, tedarik zinciri ve diğer alanlardaki deneyim ve yeterliliklerimizden karşılıklı olarak faydalanacağız” dedi.

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Son güncelleme: android-time 11:55 28.03.2019
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