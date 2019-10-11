Delphi’den ‘Akıllı Sürüş’ teknolojileri

Akıllı sürüş sistemleri; hız, konum, topoğrafya, trafik ışığı sistemleri ve yol tıkanıklıkları gibi konularda verileri topluyor. Bu veriler, aracın enerji tasarrufu sağlayacak kararlar almasına yardımcı olmak adına bulut üzerinden araç hızını, enerji kullanım dengesini ve performansını aktif olarak ayarlayan bir güç ve aktarma kontrol cihazına dönüştürülüyor. Bu konuda emin adımlarla çalışmalarını sürdüren Delphi Technologies, konum teknolojilerinde lider olan TomTom şirketiyle 2019 yılı başından itibaren işbirliğini başlatarak sistemin bulut tabanlı navigasyon ve haritalama yeteneklerine ilişkin testlerini de birlikte gerçekleştiriyorlar. Böylece yoğun veya tıkalı yollar ile yol çalışması olan bölgelerden kaçınarak enerji verimliliği sağlayan uygun rotaların seçilmesi hedefleniyor.

Gelişim sürecek

Konuyla ilgili konuşan Delphi Technologies Elektronik ve Elektrikliye Geçiş Mühendislik Bölümü Başkanı Harry Husted, “Akıllı Sürüş sistemimiz, tıpkı hız sabitleme fonksiyonu gibi etkinleştirilip kapatılabiliyor. Bu açıdan bakıldığında sistemimiz, günümüzde çalışanlar da dahil olmak üzere çeşitli düzeylerde sürüş destek ve otonom sistemlerle birlikte kullanılabiliyor” dedi.