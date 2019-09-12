Dev organizasyonda start zamanı

Dünyanın 4 bir yanından eklipler 12 Eylül Perşembe günü saat 17:30'da Marmaris Yat Limanı'nda düzenlenecek seremonik startın ardından, geçtiğimiz yıl 50 bin kişinin izlediği şehir merkezindeki Turkey Full Speed seyirci özel etabında kozlarını paylaşacaklar.

Zorlu rallide 13 Eylül Cuma günü İçmeler, Çetibeli ve Ula etapları geçilirken, mücadele 14 Eylül Cumartesi günü Yeşilbelde, Datça ve Kızlan etaplarında devam edecek. Bu yıl ilk kez geçilecek olan Kızlan etabı ilk kilometrelerinde yer alan ve birbirini takip eden atlama noktalarıyla izleyenlere görsel bir şölen sunacak. Rallinin son günüde olan 15 Eylül Pazar günü ise İçmeler pazaryerinden başlayan Marmaris etabı ile Gökçe ve Çiçekli etaplarında ter dökecek sürücüler, saat 14:15’ten itibaren Asparan’daki finiş podyumundaki kapanış seremonisi ve ödül töreniyle ralliyi noktalayacaklar.