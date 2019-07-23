Devrim için kolları sıvadılar

16 Haziran 1961 günü Devlet Demiryolları Fabrikaları ve Cer Dairelerinin yönetici ve mühendislerinden 20 kadarı Ankara'da bir toplantıya çağrıldı. Toplantıya başkanlık eden Genel Müdür Yardımcısı Emin Bozoğlu, Ulaştırma Bakanlığından alınan bir yazıyı okudu. Yazıda “Ordunun caddede binek ihtiyacını karşılayacak bir otomobil tipinin geliştirilmesi” görevinin TCDD İşletmesine verildiği ve bu amaçla 1.400.000 TL ödenek ayrıldığı belirtiliyordu. Bu iş için verilen süre ise 4,5 aydı. O dönemde kimse Türkiye'de bir otomobil yapılabileceğine inanmıyordu. Ancak yapılamaz denilen ve ismine ‘Devrim otomobili' verilen otomobil 29 Ekim 1961 sabahı TBMM önüne götürüldü.

Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel Paşa, deposuna benzin konulması unutulan otomobile binmiş ve kısa süre sonra benzinin bittiği belirtilen Cemal Paşa “Batı kafasıyla otomobil yaptınız ama doğu kafasıyla benzin ikmalini unuttunuz” sözlerini söyledi. Ertesi gün gazetelerde ‘Devrim yolda kaldı' haberleri üzerine otomobil üretimi yarım kalmıştı. ESOGÜ öğrencileri tarafından oluşturulan ekip “Devrim26” adıyla ikinci bir ‘Devrim Otomobili' üretme çalışmalarına başladı.

DEVRİM MÜZEYE KALDIRILDI

Devrim26 Takim kaptanı Furkan Çitilci; Devrim26'nın 2017 yılında 28 kişi bir araya gelerek TÜBİTAK Efficiency Challenge yarışlarına katılmak için kurulmuş bir proje ekip olduğunu belirtti. Ekibin isim ve hikayesini anlatan takım kaptanı Furkan Çitilci, 16 Haziran 1961 yılında başlayıp ve tam 129 günde tamamlanan ilk yerli otomobili Devrim arabasından aldığından bahsetti. Çitilci; “Bu hikaye, 29 Ekim 1961 tarihinde araçların birinde kaynaklanan motor arızası nedeniyle durmuştur ve o meşhur, “Garp aklıyla araç ürettik Şark aklıyla benzin koymayı unuttuk” sözü duyulmuştur. Fakat projeye yapılan 1.400.000 TL'lik yatırımın boş olduğu, paranın çöpe gittiğine dair kurulan kulisler ve Devrim Arabasına karşı kurulan muhalif kesimler nedeniyle Devrim arabası müzeye kaldırılmıştır” dedi.

DEVRİM'İN YERİ YOLLAR

Devrim arabasının yerinin müze olmadığını, yollarda olduğunu görmek istediklerini belirten Çitilci; “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin emanetçisi biz Türk gençleri olarak, ülkemizi daha ileri seviyelere taşıyabilmek için, 1961 yılındaki Tecrübe hikayemizden yola çıkarak Devrim arabasının yerinin müze olmadığını bilakis yerli Türk otomobilinin yollarda olduğunu göstermek istiyoruz. Amacımız, daha ileri seviyelere ulaşmak adına milli teknoloji hamlesini benimsemiş bir altyapı kurarak aydınlık yarınlara ilerlemektir. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Devrim26 ekibi olarak dünyanın en büyük teknoloji festivallerinden olan Teknofeste Elektromobil kategorisinde kendi motor tasarımımızla katılarak Eskişehir'imizi temsil edeceğiz” dedi.

YÜZDE YÜZ YERLİ OLACAK

Gerçekleştirilen projeyi gelenek haline getireceklerini ifade eden Çitilci; “Proje ekibinin devamlılığını sağlayarak inovasyon ve Ar-Ge noktasında çalışmaların yapılacağı merkez haline gelerek yüzde 100 yerli araç üretimini hedefliyoruz. Gayret ettikçe inanan, inandıkça kazanan ve kazandıkça başaran bir ülke için durmadan çalışıp üreteceğiz. Projede büyük ilerleme kaydettik. Tüm kesimlerden proje için destek istiyoruz” şeklinde konuştu.

MÜZEDE SERGİLENİYOR

1961 yılında Türkiye'de yapılan ilk yerli otomobil ‘Devrim Otomobili' halen Eskişehir Tülomsaş Fabrikası bünyesinde açılan Tülomsaş Müzesi'nde sergleniyor.