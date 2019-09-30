Artan akaryakıt fiyatları ve değişen emisyon sınırları otomobil üreticilerini içten yanmalı motorlu araçlardan elektrikli ve hibrit motorlu araçlar üretmeye itiyor. 2015 yılından sonra sürekli olarak piyasaya pompalanan elektrik motorlu otomobiller, kullanım maliyetlerine göre en büyük rakibi olan geleneksel motorlu araçları Avrupa’nın belirli ülkelerinde yakaladı bile.

Elektrik motorlu otomobil kullanımının yüksek olduğu Norveç ve Hollanda’da içten yanmalı motora sahip bir araca sahip olmak elektrik motorlu araca sahip olmaktan daha maliyetli! Otomobil kültürünün en yüksek olduğu ülkelerden olan İngiltere’de ise dizel ve benzinli motorlu araçlarla elektrik motorlu araçların arasındaki makas gün geçtikçe kapanıyor.

Genel olarak Avrupa’da ise durum rapora göre şu şekilde. Bir otomobile sahip olmanın maliyeti Avrupa’da aylık 617 Euro, elektrikli araca sahip olmanın maliyeti ise 852 Euro. Dizel motorlu araca sahip olmanın

aylık maliyetine bakacak olursak bu değer de 613 Euro olarak ortaya çıkmış. Son olarak benzinli motorlu araca sahip olmanın aylık maliyeti de 594 Euro olarak belirtilmiş!

Peki Türkiye’de dizel mi, benzinli mi yoksa elektrikli mi daha mantıklı?

Öncelikle araştırmaya konu olacak biçimde elektrik motorlu araç pazarı oluşmadığı için elektrik motorlu araçların aylık kullanım maliyeti Türkiye’de hesaplanamıyor. Ayrıca LeasePlan araştırmacıları bu çalışmayı yaparken ülkemizdeki dizel motorlu araç satışının yoğunluğunu gördükleri için benzinli motorlu araçların aylık maliyetini bizlere sunmamışlar… Sonuç olarak Avrupa’nın birçok ülkesinde dizel motorlu araçların kullanım maliyeti elektrik ve benzinli motorlu araçların maliyetinden yüksek olmasına rağmen biz Türkiye olarak çevreyi daha fazla kirleten dizel motorlu araçları daha düşük maliyetli olarak kullanabiliyoruz. Bununda aylık maliyeti Türk kullanıcıya 609 Euro o da bugünkü kurdan(6.19 TL) 3770 TL oluyor!

Araç Maliyet Endeksi'ni değerlendiren LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, “Avrupa'da elektrikli araçlar ile dizel veya benzinli araçlar arasındaki fiyat farkının daraldığı çok net görülüyor. Bu da elektrikli araçların her geçen yıl daha rekabetçi hale geldiğini ortaya koyuyor. Elektrikli araçların ülkemizde daha ulaşılabilir ve etkin bir alternatif olabilmesi için vergi ve şarj alt yapısı destekleri çok önemli. Türkiye'de henüz elektrikli araç pazarı tam olarak oluşmadığı için bu anlamda bir veri yok. Ülkemizde en büyük payı dizel yakıtlı araçlar oluşturuyor. Türkiye, dizel yakıtlı bir araca sahip olma maliyeti açısından endekse katılan ülkeler arasında İsviçre'nin hemen ardından 8'inci sırada yer alıyor.

En ucuz araçlar Yunanistan ve İngiltere’de…

Fosil yakıtlı araç kullanmanın maliyetinin en yüksek olduğu ülkelerin başında Hollanda ve Norveç geliyor. Hollanda'da dizel bir araca sahip olmanın aylık ortalama maliyeti 937 Euro iken, benzinli araç maliyeti 783 Euro, elektrikli araç maliyeti 872 Euro. Norveç'te ise dizel bir araca sahip olmanın aylık ortalama maliyeti 821 Euro iken, benzinli bir araca sahip olmanın maliyeti 851 Euro, elektrikli araç maliyeti ise 833 Euro.

GSYİH dikkate alındığında toplam araç sahipliği maliyetinin en düşük olduğu ülkeler Yunanistan ve Birleşik Krallık iken, en yüksek maliyetlerin Hollanda ve İtalya’da olması dikkatleri çekiyor. Yunanistan'daki sürücüler yalnızca 410 Euro aylık ortalama maliyetle dizel yakıtlı bir araca sahip olabiliyor.

İşte Avrupa'da Aylık Otomobil Maliyetleri!