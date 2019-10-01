Dizel motorlu araçların emisyon sınırları değişiyor!

Ağustos ayında Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğde otomobillerde otomobillerde 6b emisyon seviyesinden 6d-TEMP emisyon seviyesine, hafif ticari araçlarda ise 6b emisyon seviyesinden 6c emisyon seviyesine geçiş yapılacağı belirtilmişti. Bu tebliğden sonra yerli üreticiler uyum sağlamak için ekstra süre talebinde bulunmuş ancak ekstra süre alamamışlardı.

Sadece dizel motorlu araçları etkileyecek olan bu gelişme aslına bakarsanız yeni nesil dizel motorlarla -çevreyi daha az kirleten, daha az yakıt tüketen- tanışmamızı sağlıyor. Türkiye'de üretilen ve Avrupa'ya satılan dizel motorlu araçlar yeni emisyon değerlerini karşılıyor! Ancak aynı durumda olan ve Türkiye pazarına satılacak olan araçlar eski nesil dizel motorlarla satışa sunuluyor. Bu sebepten dolayı 1 Ekim 2019 tarihinden itibaren stoklarda bulunan ve emisyon değerlerini karşılamayan dizel araçların satışı mümkün olmayacak.

Avrupa Birliği’nde şu anda yürürlükte olan bu emisyon değerleri yasası aslında 2017 yılında devreye alınmıştı. Duruma bu açıdan baktığınızda biz 2 yıl gecikmeli olarak değişime ayak uyduruyoruz. Türkiye’de üretim yapan ve bu durumdan etkilenen markalar arasında Renault, Fiat, Honda, Hyundai ve Ford gibi markalar yer alıyor.

Binek araçların dizel motorlarının 6b olan emisyon seviyesi, AdBlue diye adlandırılan amonyak bazlı bir egzoz sistemini içeriyor. AB bu sistemi hem yol hem de laboratuvarda test etmiş ve sonuçları yüzde 25’ten yüzde 82 azaltma sonucuna ulaşmış.

Ticari araçlar için oluşturulan yeni standart olan 6d-TEMP’te ise durum RDE normlarına dahil bir emisyon salımı anlamına geliyor. RDE, Real Driving Emission yani gerçek sürüş emisyon değerleri demek. Bu standart Avrupa’da 1 Eylül 2019 tarihinden itibaren tüm otomobillerde uygulanmaya başladı, kullanıma başlanması ise 1 Eylül 2017 tarihiydi. 1305 kg ağırlığın altında olan hafif ticari araçlar için Euro 6d-TEMP 0.500 CO g/km, 0.080 NOx salımına izin veriyor. 1305-1769 kg aralığında ağırlığı olan hafif ticari araçlar içinse bu değer CO’da 0.630, NOx’ta da 0.105’e çıkabiliyor. 1705 kg’nin üzerinde ağırlığı olan hta içinse bu değerler 0.740 CO ve 0.125 NOx oluyor.