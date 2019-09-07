Dizel otomatik Citroen C5 Aircross kaç para?

Citroen’in kompakt SUV sınıfındaki yeni temsilcisi olan C5 Aircross, markanın sahip olduğu füturistik tasarım dilini çok iyi biçimde kullanıyor. Aslında büyütülmüş bir C3 Aircross desek daha iyi olur.

C5 Aircross’a dışarıdan baktığınızda otomobilin çift parçalı ve motor ızgarasıyla birbirine geçmiş farları hemen dikkat çekiyor. Ayrıca tamponda yer alan gri çerçeveli bir hava girişi gibi gözüken detaylarda ön kısımdaki önemli tasarım detayları arasında. C5’in motor kaputu kardeşlerine göre düz biçimde tasarlanmış ve bu sayede karakteristik SUV ürün vurgusu yapılmış.

Aracın yanıan geçtiğinizde ise siyah gri renkli jantlar dikkat çekerken, tavan rayları ve airbumplar C5’in SUV karakterini desteklemiş. Otomobilin dik biçimde tasarlanan C sütunu özellikle arka koltuktaki yolcunun rahatlığının düşünülmesini akla getiriyor.

Arka kısıma baktığınızda ise dar bir cam sizi karşılıyor. Bunun en büyük handikapının geriye doğru giderken yaşanılacağını belirtmekte fayda var. Ayrıca otomobilin çift parçalı ve led teknolojili stopları arka kısmı tamamen domine etmiş durumda. Son olarak arka tamponun yarısının siyah renkte olması, yarısının da gövde renginde olması aracın SUV karakterini daha iyi biçimde vurgulamış diyebiliriz.

Gelelim C5’in içine. Otomobilin içine göz attığınızda karşınıza diğer Citroen modellerinden tanıdık bir direksiyon çıkıyor. Ancak direksiyon haricinde geri kalan tüm detaylar yeni. Direksiyonun hemen arkasında kalan gösterge tablosu tamamen dijital ve 12.3 inç boyutunda. Konsolun ortasındaki multimedya ekranı ise 8 inç boyutunda ve hem Android Auto hem de Apple CarPlay’i destekliyor.

İç kısımda bir dikkat çeken detay ise otomobilin vites kolu. Bu parçayı Peugeot 3008 ve 5008 modellerinden hatırlayacaksınız, PSA çatısı altında bulunan marka Fransız kardeşinden bunun gibi bazı detaylar almış. Vites kolunun hemen yanında bulunan döner düğme sayesinde de aracın ESP programını bulunduğunuz zemine göre kişiselleştirebiliyorsunuz.

İç kısımda en çok gözüme çarpan detaylardan biri de aracın klime menfezleri oldu. Bu parçalar dikey olarak tasarlanmış ve aracın dışındaki SUV duruşunu içeride de desteklemiş durumda.

Otomobilin boyutları ise uzunluk 4,50 m, genişlik 1,85 m, yükseklik 1,69 m(tavan barları ile) ve aks mesafesi 2,73 m olarak belirtilmiş. Ayrıca C5 Aircross’un bagaj hacmi de en az 580 litre olarak belirtilmiş.

4 Eylül tarihinde Türkiye pazarında tanıtılan Yeni Citroën C5 Aircross SUV, 204 bin TL'den başlayan dizel otomatik versiyonu ile Citroën yetkili satıcılarında yerini aldı.

Yeni Citroën C5 Aircross SUV, benzinli ve dizel olmak üzere iki farklı motor seçeneği ile satışa sunuluyor. 1.5 BlueHDi 130 beygir gücündeki dizel motor ve 1.6 PureTech 180 beygir gücündeki benzinli motor EAT8 tam otomatik şanzımanla kombine ediliyor. Yeni Citroën C5 Aircross SUV'da kullanıma sunulan yeni nesil sekiz vitesli otomatik şanzıman “Shift and Park by Wire” fonksiyonu ve Japon şanzıman uzmanı Aisin ile birlikte geliştirildi. Yumuşak vites geçişleriyle övgüyü hak eden şanzıman yerini aldığı altı vitesli otomatik şanzımana oranla %7'ye varan oranlarda yakıt tasarrufu sağlıyor. Yeni sekiz vitesli yapı sayesinde vites aralıkları yeniden ayarlanırken çok daha akıcı ve keyifli bir sürüş sunuyor.