Dizel otomatik Leon’a özel kampanya!

Leon'un dizel otomatik modelleri, uygun faiz oranları, ödeme seçenekleri ve fiyat avantajıyla SEAT Yetkili Satıcılarında kullanıcılarıyla buluşuyor. Leon'un dizel motora sahip DSG versiyonlu modellerinde 70 bin TL'ye 12 ay vade ile yüzde 0,99 faiz oranlı taşıt kredisi sunulurken; 1.6 TDI 115 HP DSG S&S Style versiyonu 132 bin 500 TL'den başlayan tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatlarla; 1.6 TDI 115 HP DSG S&S Xcellence versiyonu 149 bin 900 TL'den başlayan tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatlarla; 1.6 TDI 115 HP DSG S&S Xcellence versiyonu 149 bin 900 TL'den başlayan tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatlarla satın alınabiliyor.

Bu kampanya 01-31 Mart 2019 tarihleri arasında kampanyaya katılan tüm SEAT Yetkili Satıcılarında müşterileri bekliyor.