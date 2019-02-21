Dizel otomatik yeni Sportage yollarda!

Sportage, yenilenen yüzüyle Türkiye'de satışa sunuluyor. Kia Sportage yeni bir dış ve iç tasarımının yanında yeni güvenlik, bilgi ve eğlence teknolojileriyle de dikkat çekiyor. Yeni Kia Sportage 136 PS gücündeki yeni dizel motor ve otomatik şanzıman kombinasyonuyla satışa sunuluyor. Yeni dizel motorun da katkısıyla Kia Sportage üstün yakıt ekonomisini yüksek

performans ile birleştiriyor.

KIA Genel Müdürü Can Ağyel yapmış olduğu değerlendirmede: “Kia Sportage ilk satışa sunulduğu günden bu yana sınıfının en gözde modellerinden biri oldu ve bugüne kadar milyonlarca kişi tarafından tercih edildi. Sportage modelimiz global satışlarımız içerisinde önemli bir yer tutuyor. Tüm dünyada satılan her altı Kia modelinden biri Sportage. Kia Sportage tasarımı, kullanışlılığı ve zengin ekipman seviyesiyle ülkemizde de çok seviliyor. Yenilenen Kia Sportage gücünü çift kavramalı otomatik şanzımanla yola aktaran yeni 136 hp gücündeki 1,6 litrelik dizel motoru, yenilenen dış ve iç tasarımı ve gelişmiş donanım özellikleriyle bu başarıyı daha da ileriye taşıyacak” dedi.

Dördüncü nesil Sportage, Kia'nın Namyang, Kore ve Irvine, California tasarım merkezilerinin katkılarıyla Kia'nın Frankfurt, Almanya'da bulunan Avrupa tasarım stüdyosu tarafından

tasarlandı. Kia Sportage'ın sportif dış tasarımı yeni ön ve arka tamponlarla yeniden hayat bulurken ön farlar ve arka stop lambaları da yeniden yorumlandı. Sportif tasarımı donanıma

bağlı olarak sunulan yeni 17 ve 19 inç alaşım jantlar tamamlıyor. Yenilenen Sportage yeni gövde renk seçenekleri ile de müşterilerin beğenisine sunuluyor.

GT Line versiyonlarında parlak sıcak radyatör ızgarası ve arka bagaj kapağında koyu krom süslemeler bulunuyor. Versiyona özgü 19 inçlik alaşım jantlar yeniden tasarlanırken tüm versiyonlarda çift egzoz çıkışına sahip arka difüzör ve yeniden tasarlanan “buz küpü” LED sis farları devreye giriyor.

Kabin için genel tasarımı korunurken bir dizi etkin dokunuşla modernlik hissi arttırıldı. Kokpit yeni direksiyon simidi ve yeni göstergelerle şekillenirken yeni döşemelerin de katkısıyla kalite algısı yükseliyor.

Yenilenen Kia Sportage donanım seviyesine bağlı olarak; dur-kalk özelliğine sahip akıllı hız sabitleme sistemi, park ve manevraları kolaylaştıran çevre görüş sistemi ve sürücü dikkat

dağınıklığı uyarı sistemi de dahil olmak üzere Kia'nın en güncel sürüş destek sistemlerini bünyesinde barındırıyor. Ayrıca müşterilere 7 inç büyüklüğünde dokunmatik ekranlı veya 8

inç büyüklüğünde çerçevesiz ekranlı olmak üzere farklı bilgi ve eğlence sistemi alternatifleri sunuluyor.

Kia Sportage yeni bir dizel motorla yollara çıkıyor. Bu motor markanın yeni ‘SmartStream' verimlilik teknolojileriyle donatılıyor. Yeni dizel motoru yüksek yakıt verimliliği ile performanslı sürüşü aynı anda kullanıcısına sunuyor. Dört silindirli 1.598 cc hacimli 136 hp gücündeki yeni turbo dizel motor, Kia'nın bugüne kadar ürettiği en temiz dizel motor olmasıyla öne çıkıyor. Kia'nın yenilikçi, yüksek verimlilik sağlayan ‘SmartStream' inovasyonlarını bünyesinde barındıran yeni 1.6 litrelik motor, yüksek performansı düşük yakıt tüketim değeriyle bir arada kullanıma sunuyor.

Yeni 1.6 litre hacimli ‘SmartStream' motor 4.000 d/d'de 136 hp güç ve 2.000 d/d itibariyle 320 Nm tork üretiyor. Motorun ürettiği güç yedi kademeli çift kavramalı şanzıman (DCT) ile

yola aktarılıyor. Seçici katalitik indirgeme (SCR) sistemi, dizel partikül filtresi ve start & stop sistemi de dahil olmak üzere modern teknolojinin tüm nimetlerinden yararlanan motor Euro 6d TEMP emisyon normunu karşılıyor. 100 km'de ortalama 4,7 litre yakıt tüketen araç, 123 gr/km CO2 emisyon salınımı gerçekleştiriyor.