Dizel skandalında tüketici lehine karar

Deutsche Welle’nin haberine göre; Almanya’da federal mahkeme (Yargıtay), dizel skandalıyla ilgili açılan bir davada dizel araçlara emisyonunu düşük gösteren cihazlar yerleştirilmesinin üreticilerin kusuru olabileceğine hükmetti. Dava, dizel araç sahibi bir müşterinin firmanın kusuru yüzünden otomobilinin değerinin düştüğü gerekçesiyle üreticiye karşı açılmıştı.



Almanya Tüketicileri Koruma Merkezleri Birliği Başkanı Klaus Müller, mahkemeden çıkan kararın dizel araçlarda bu yola başvuran Volkswagen gibi firmalara karşı toplu dava açmaya hazırlanan tüketiciler için çok iyi bir haber olduğunu söyledi. Müller, bu cihazların emisyon testlerinde hileye başvurmak için araçlara yerleştirildiğinin son mahkeme kararıyla bir kez daha teyit edildiğini vurguladı.

2015’te ilk kez Volkswagen firmasının bu yola başvurduğunun ortaya çıkmasının ardından birden çok Alman otomobil üreticisinin de emisyon testlerinde hileye başvurduğu anlaşılmıştı. Dizel araçların o güne kadar bilinenden daha fazla emisyon salınımında bulunduğu ortaya çıkmasıyla da Almanya’da ve diğer bazı Avrupa ülkelerinden çok sayıda şehrin belirli bölgelerinde dizel araçların trafiğe çıkması yasaklanmıştı.

Mahkeme kararında, “Dizel aracın trafiğe çıkmasının yasaklanması tehlikesi vardır. Bu da ürünü asıl kullanım amacından alıkoyar” denilerek müşterinin şikayeti haklı bulundu. Almanya Tüketicileri Koruma Merkezleri Birliği’nin verdiği bilgiye göre, Volkswagen’e karşı açılacak toplu davaya 400 bin civarında dizel araç sahibi katılacak.Volkswagen, hali hazırda 50 bin dava dosyasının halen adli makamlarda görüldüğünü, 14 bin dosyanın ise çoğunluğu firma lehine olmak üzere karara bağlandığını bildiriyor.

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Dizel motorlarla ilgili ne yaşanmıştı?

2015 yılında Amerika’da yapılan bir test sonucunda Volkswagen marka otomobillerin dizel motorlu versiyonlarında, çevreye salınan CO2 salımının belirtilenden daha yüksek çıkması sonucu markanın tüm dizel motorları incelemeye alınmıştı. Bu durum Volkswagen’den diğer markalara sıçramış bir çok üretici ciddi problemler ve yaptırımlarla karşı karşıya kalmıştı. Volkswagen Grubu’nun dünya çapında ödediği cezalar milyar euro seviyelerini aşmıştı. Marka dizel motorlarının çevreyi gösterilenden daha fazla kirlettiğini kabul etmiş ve dizel motorlarında revizyona gitti. Bugün ise bu durumunda zarar gören kullanıcılar üreticiye karşı toplu dava açmak için belirli adımlar atıyor. Çünkü bu yanıltıcı donanım yüzünden dizel motorların sempatisi ortadan kalktı ve dizel motorlu otomobillerin piyasa değeri geriledi. Tüketici ise bu değer kaybını üreticiden geri almak istiyor…