Doblo’dan mayıs ayına özel kampanya

Fiat Professional, Mayıs ayında düzenlediği satış kampanyasıyla avantajlar sunmaya devam ediyor. Kampanya kapsamında tüm Fiat Professional modellerinde, 50 bin TL için 12 ay vadeli 0 faizli kredi fırsatı sunuluyor. Mayıs ayında, segmentinin öncüsü Fiat Doblo da kullanıcılarıyla cazip seçeneklerle buluşmayı sürdürüyor. 2019 model yılı Doblo'lar 75 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla ve 50 bin TL için 12 ay vadeli 0 faizli kredi imkanıyla tercih edilebiliyor. Fiat Fiorino ise ay sonuna kadar 66 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.