Doğru koltuk ayarı nasıl yapılır?

Trafik Hizmetleri Başkanlığı’nın yaptığı açıklamada, gerçek bir çarpışma deneyinde emniyet kemeri ve hava yastığının birlikte kullanımının ciddi kafa çarpmalarının yüzde 75’ini, ciddi göğüs yaralanmalarının da yüzde 66’sını önlemede etkili olduğunun belirlendiği hatırlatıldı.

Açıklama, “Ancak bu donanım aracın ön koltuğunda seyahat etmekte olan küçük çocuklar için bir tehdit oluşturmaktadır. Çalışmalar, araçta yolcular için hava yastığı olsun olmasın çocukların arka koltukta oturmalarının yüzde 29 daha güvenli olduğunu göstermektedir. Bir otomobilde maksimum güvenlik için şu önlemlerin alınması tavsiye edilmektedir. Ön koltukta oturan çocuklar eğer emniyet kemeri uygun olmayan bir şekilde bağlanmışsa, emniyet kemeri yoksa, doğru pozisyonda oturmuyorlarsa ya da emniyet kemerinin doğru bağlanması için boyları çok küçükse ölümcül bir risk altındadırlar. Bir çarpma anında kolayca öne fırlayabilirler ve şişen hava yastığı başlarına ya da boyunlarına şiddetle çarpabilir” denildi.

Boyu 165 santimetre ve daha kısa olanlar içinse, “Emniyet kemerlerini doğru bir biçimde bağlamalıdırlar ve ön koltuk yeterince geriye çekilmiş olarak seyahat etmelidirler. Araçta hava yastığı olsa bile, bir kişi emniyet kemeri yoksa çok ciddi bir şekilde yaralanabilir ya da ölebilir.” açıklaması yapıldı.

DOĞRU SÜRÜŞ POZİSYONU NASIL OLMALI?

Koltuk ayarı yaparken dikkat edilmesi gereken belirli kurallar vardır. Bunlardan ilki koltuğun sırt kısmının ayarı. Bu bölümü ayarlarken diklik seviyesini 90 dereceye yakın tutmak sürücü ve yolcu için hayati önem taşır. Dik olan koltuğun sırt kısmı herhangi bir kaza durumunda omurganıza etki edecek olan “kırbaç etkisi”‘ni en aza indirir. Ayrıca refleks anında frene basmak için belimizle koltuğun sırt kısmından destek alırız ve bu dik ayar sayesinde fren pedalına tam olarak basıp fren yapabilir.

Koltuğun dik olmasının bir diğer faydası da yolu daha iyi görmek. Yatık ve boyunuza göre ayarlanmamış koltuk sürüş kabiliyetinizi düşürür. Dik ayarlanmış koltuk sırtı sayesinde otomobil kullanırken karşılaşacağınız bel ağrılarınızda en az seviyeye iner.

Koltuğun direksiyonla olan mesafesini ise eklem yerlerinizin rahatlığıyla ayarlayabilirsiniz. Özellikle direksiyonu tuttuğunuzda kollarınız düz ve gergin oluyorsa bu ayar tamamen yanlış bir ayardır. Bu durumu ya direksiyonu kendinize ya da koltuğu direksiyona yaklaştırarak bertaraf edebilirsiniz.

Bacaklarınız da kollarınız gibi pedallara uzanırken yüzde 100 gergin biçimde olmamalı. Kollarınızın ve bacaklarınızın gerginliği yaşanılan en ufak bir trafik kazasında ölümcül bir darbe almanıza sebep olur.

Yeni nesil otomobillerin burun tasarımları rüzgarı daha iyi geçmeleri adına aşağıya doğrudur. Bu durum sürücünün aracın ön kısmını görmemesine sebep olur. Koltuğun yükseklik ayarını yaparak aracın burnunu görecek şekilde kendinizi konumlandırabilir, aracınızın burnunu ezbere değil de görerek yönlendirebilirsiniz.

Koltuk ayarından sonra bir diğer hayat kurtaran ayar da emniyet kemerinin yükseklik ayarı. Kimi otomobilde sunulmayan bu ayar aslında kaza anında sürücüyü ve yolcuyu emniyet kemerinin en iyi biçimde korumasını sağlıyor.

Emniyet kemerinin yüksekliği kemeri tokaya taktığınızda sürücünün tam omuzuna temas edecek şekilde olmalı. Bu ayar yüksek olursa omuz ile kemer arasındaki boşluktan kaynaklı fren esnasında kemer sizi daha geç tutacaktır.

Kimi kullanıcıya göre koltuk başlıkları ise birer aksesuar. Ancak böyle değil… Koltuğun en hayati parçalarından biri olan koltuk başlığının kafa hizasında ayarlanması gerekir. Başlığın üst kısmı ile başın en üst kısmı aynı yükseklikte olmalı. Koltuk başlığı kaza esnasında boynu incinmeden korur, arkadan çarpma durumunda ise hayat kurtarıcı bir rol üstlenir.

Bahsedilen ayarlar yanlış yapıldığında veya yapılmadığında ise canınızı riske attığınızı düşünebilirsiniz. Örneğin direksiyona gereğinden fazla yakınsanız kaza anında hava yastığı yüzünüze şiddetle çarpacak ve en az burnunuzu kıracaktır. Emniyet kemeri omzunuzla temas etmiyor ise vücudunuzun üst kısmı bir kaza anında emniyet kemerinden kurtulacak ve kontrolünüzü tamamen yitireceksiniz…