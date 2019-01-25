Dünya Ralli Şampiyonası başladı!

Monte Carlo Rallisi’nde ilk gün 2 etap geçildi. İlk etabı Hyundai i20 pilotu Loeb lider tamamlarken 2. etapta aynı performansı gösteremedi. 2019 sezonunda Toyota Yaris WRC ile yarışacak olan Kriss Meeke ise 2. etabın sonlarında lastik patlamasıyla 7. sıraya geriledi.

Diğer Toyota Yaris pilotu olan Tanak ise günü 9.1 saniye fark ile lider olarak tamamladı. M-Sport takımından Citroen’e geçen Ogier ise genel klasmanda 2. sırada yer aldı. Hyundai i20 ile yarışan Thierry Neuville, 2. etaptaki performansının karşılığını genel klasmandaki 3.lükle aldı ve Tanak ile farkı 14.3 saniye.

İlk etap sonunda Hyundai pilotlarının en hızlısı olan Loeb 4. sıradaki yerini aldı ancak 2. etapta lastiklerle alakalı yaşadığı sorun nedeniyle 8. sıraya düştü. Yarış 25, 26 ve 27 Ocak tarihlerinde devam edecek.