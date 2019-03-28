Dünya Ralli Şampiyonası’nda 4. durak Fransa

14 etaptan oluşan yarışta, pilotlar toplamda bin 194 kilometreye yakın yol kat edecek. Üç yarış sonrasında pilotlar klasmanında Ott Tanak zirvede bulunurken Estonyalı pilotu Red Bull sporcuları son 6 yılın şampiyonu Sebastien Ogier ve Thierry Neuville takip ediyor. Rüzgarın çok etkili olduğu, dar ve virajlı asfalt zemin rallisinde en önemli belirleyen dayanıklılık olacak ve Fransa Rallisi’nin heyecanı canlı yayınlarla RedBull TV’den de takip edilebilecek.

Dünya Ralli Şampiyonası’nda sezonun ilk yarışı olan Monte Carlo’yu kazanan son 6 yılın Dünya Şampiyonu Red Bull sporcusu Sebastien Ogier 61 puanla pilotlar sıralamasında ikinci basamakta yer alıyor. Bir diğer Red Bull sporcusu Thierry Neuville'in üçüncü olduğu sıralamada Ott Tanak zirvede yer alıyor.

(AA)