Dünya taşıt üretim adetleri azaldı!

Dünya motorlu kara taşıtları üretimi geçen yıl yüzde 6,3 azalarak 91 milyon 538 bin 640 adede geriledi. Türkiye 1 milyon 512 bin 756 adetlik üretimiyle dünyada 15’inci sırada yer aldı.

Uluslararası Motorlu Taşıt Üreticileri Derneği verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yıl küresel motorlu kara taşıtı üretimi 91 milyon 538 bin 640 adet oldu. Bir önceki yılla karşılaştırıldığında küresel üretim yüzde 6,3 azaldı. Otomobil grubu, motorlu kara taşıtları üretiminde yüzde 77 ile ilk sırada yer aldı. Bu dönemde dünya genelinde imal edilen otomobil sayısı yüzde 3 azalışla 70 milyon 466 bin 344 adet olarak kayıtlara geçti.

Geçen yıl üretimi artan tek motorlu kara taşıtı grubu hafif ticari araçlar oldu. Bu grupta küresel üretim yüzde 4,2 artarak 21 milyon 72 bin 296 adet olarak kayıtlara geçti. Ağır ticari araç üretiminde ise yüzde 2,9 düşüş görüldü. Geçen yıl dünya genelinde 4 milyon 12 bin 728 adet ağır ticari araç üretildi. Otobüs üretimi de geçen yıl yüzde 6,8 azaldı. Otobüs ve minibüs üretimi 274 bin 216 adet oldu.

(AA)