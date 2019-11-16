Dünyanın en güçlü üzeri açık otomobili

İlk önde uzunlamasına konumlandırılmış V12 motorlu üstü açık modeli V12 Spider'i yaklaşık 50 yıl önce pazara sunan Ferrari, geride kalan yarım asrın ardından tarihi başarılarla dolu V12 Spider'ın mirasını devam ettirecek yepyeni modeli 812 GTS'i tanıttı.

800 HP güç ve 718 Nm tork üreten V12 motoruyla tıpkı öncüleri gibi performans noktasında standartları yeniden belirleyen 812 GTS, sınıfının en kullanışlı RHT (Açılabilir Hard Top) tavanıyla göz alıcı tasarımını tamamlıyor. 340 km/s'lik maksimum hıza sahip olan Ferrari 812 GTS, 0-100 km/s hızlanmasını 3 saniyenin altında, 0-200 km/s hızlanmasını ise sadece 8.3 saniyede tamamlıyor.

Üstü açılan spor otomobiller sınıfının en hızlı modelleri arasında yerini alacak olan Ferrari 812 GTS'in hard top tavanı, sadece 14 saniyede, üstelik 45 km/s hıza kadar açılıyor. Tavan sistem kabin içerisinde yaşam alanını daraltmazken, elektrikli arka cam rüzgâr kesici görevini üstlenerek motorun sesini kısabiliyor. Arka cam açık bırakıldığında ise kullanıcılar V12 motorun benzersiz senfonisinin keyfini çıkarıyor.

TAVAN AÇILDIĞINDA DA KONFOR VE PERFORMANS DEVAM EDİYOR

Ferrari mühendislerinin, aerodinamik açıdan açılabilir hard-top tavan ve tavanın açılma sonrası gizlendiği saklama alanı nedeniyle 812 GTS'in arka kısmının yeniden tasarlanması gerekiyordu. Bu kapsamda, 812 Superfast modelinin arka çamurluklarındaki by-pass noktalarının tasarım nedeniyle iptal edilmesiyle gerekli olan yere basma kuvvetini oluşturmak için arka difüzör yeniden yorumlandı ve arka difüzöre üç katlı bir kanat entegre edildi.

Öte yandan, yere basma kuvveti kadar performans ve yol tutuş verimliliği açısından rüzgâr sürtünme katsayısı da hassasiyetle ele alınması gereken bir meseleydi. Bunun için çamurluklardaki havayı tahliye etmek üzere arka kısımda köşelerde bulunan hava çıkış kanalları yeniden tasarlandı. Ferrari mühendislerinin başarılı çalışmalarıyla, çok iyi düşünülmüş ve zekice uygulanmış detaylarla tavan açıldığında da mükemmel bir sürüş konforu elde edildi.