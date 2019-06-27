Dünyanın en hızlı traktörü!

JCB markasının geliştirdiği traktör 7.2 litrelik 6 silindirli dizel motora sahip. Bu motor tam 1000 beygir güç ve 2500 Nm tork üretiyor. İngiliz motorsporları firması olan, Formula 1’de de takımı bulunan Williams Advanced Engineering’in aerodinamik dokunuşları sayesinde araç 100 mil yani yaklaşık olarak 165 km/s hız bandına çıkmayı başardı. Bu hız sınırı dünya üzerinde traktör ile kırılmış yeni bir hız rekoru anlamına geliyor.

Aracın sürücüsü olan İngiliz motosiklet yarışçısı Guy Martin, “JCB Elvington’da uygun mühendis ve uygun işler yapan insanlarla çok güzel bir gün geçirdik. Aracın pistte kaya gibi durması bizi korkutsa da rekoru kırmayı başardık” dedi.

JCB başkanı Lord Bamford ise yaptığı açıklamada, “Fastrac ile ilgili uzun süredir hayalini kurduğumuz bir düşüncemiz vardı ve bu düşüncemiz doğrultusunda tüm ekip yorulmadan çalıştı. Bu kısa sürede ulaştığımız bu sonuçtan çok memnunum.” dedi.

JCB, her ne kadar hızlı araç üretme konusunda aykırı bir konumda bulunsa da bu mühendisliğe karşı oldukça yoğun bir tecrübeye sahip. 2006 yılında şirket DieselMax isiminde aracını özel olarak Bonneville Salt Flats’te iki yönlü olarak ortalama 350 mil üzerine çıkan dizel motorlu araçlar için hız rekorunu kırmıştı.

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