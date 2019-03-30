“Dünya’nın En Hızlı ve En Lüks” SUV modeli

Bentley'in, Büyük Britanya’da tasarlanan, mühendislik çalışmaları tamamlanan ve el hüneriyle imal edilen SUV modeli Bentayga Speed günümüze kadar piyasaya sürülen en güçlü ve performans odaklı Bentayga özelliğini taşıyor. 2007 yılında Continental GT ile doğan Speed modellerinin uzun yıllara dayanan geleneğinin ışığında tasarlanan model, geçen yıl zorlu Pikes Peak International Hill Climb’da seri üretimi yapılan SUV rekorunu kırdığından bu yana Bentayga’nın performans limitlerini daha da zorluyor.

Seri üretime geçilen dünyanın en hızlı SUV modeli Bentayga Speed'de ünlü 6 litrelik W12 motorunun geliştirilmiş 626 HP’lik (635 PS) bir versiyonu yer alıyor ve motor 306 km/s azami hıza ulaşıp 0'dan 100 kilometre hıza 3,9 saniyede ulaşıyor.

Bentayga’nın Speed versiyonunun farkı ise koyulaştırılmış farlar, gövde renginde yan etekler ve çarpıcı arka rüzgarlık. Ayrıca koyu renkli radyatör ve tampon ızgaraları, üç farklı kaplama seçeneğiyle sunulan 22 inç’lik eşsiz jant tasarımı ve Speed’e özgü arma spor tasarım özelliklerini tamamlayıcı nitelikte.

Tüm Bentayga modellerinde olduğu gibi, dört çeker sürüş sistemine sahip Speed’de Elektronik Diferansiyel Kilidi ve sekize kadar Sürüş Dinamiği modu bulunuyor. Sport moda özgü mühendislik revizyonları daha dinamik bir sürüş sağlarken, daha büyük bir egzoz yapısı ile daha sert bir süspansiyon ayarı sürücünün sürecin parçası haline gelmesini sağlıyor.

6 litrelik W12 çift turbo şarjlı mevcut modeldeki 608 PS’lik azami güç seviyesi yeni Speed’de 626 HP’ye (635 PS) çıkarılmış durumda. 900 Nm’lik (664 lb.ft) tork sayesinde otomobil zorlanmadan hızlanabiliyor.

İstisnai performans, konfor ve kontrol özellikleri sunan yeni Speed’in azami hızı da 301 km/s'den 306 km/s'ye yükseltilirken, 0-100 km/s hızlanma süresi 4,1 saniyeden 3,9 saniyeye indirilmiş durumda bulunuyor.

Bentayga modelleri arasında performans açısından zirvede bulunan Speed’de dört kara yolu Sürüş Dinamiği modu mevcut: Bir uçta Comfort modu bulunurken, diğer uçta Bentley ve Sport modu bulunuyor. Kendi sürüş ayarlarını oluşturmak isteyen sürücülere yönelik Custom modu da bulunuyor.

Yalnızca Speed modeline yönelik olarak Sport modu W12 motoru ve sekiz vitesli otomatik şanzımanın yanı sıra süspansiyon ve Bentley Dynamic Ride’dan daha hızlı yanıt alınması amacıyla yeniden kalibre edildi. Bunun sonucunda daha dinamik ve insanı içine çeken bir sürüş deneyimi ortaya çıkıyor.

Bentley Dynamic Ride rakipsiz bir 48V sistemini kullanan dünyadaki ilk elektrik aktif devrilme kontrol teknolojisi. Bu sistem viraj alma sırasında ortaya çıkan yan dönüş güçlerine anında karşılık verirken lastik temasını azami seviyeye getirerek sınıfında lider kabin stabilitesi sunarken sürüş konforunun en üst seviyede olmasını sağlıyor ve kontrolü mükemmel kılıyor.