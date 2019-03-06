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Dünyanın en pahalı yeni otomobili satıldı

Bugatti'nin 88. Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıttığı La Voiture Noire 18.9 milyon dolara satılarak dünyanın en pahalı sıfır otomobili oldu.

Fatih TAN
09:28 -
Haberler Otomotiv
Dünyanın en pahalı yeni otomobili satıldı

Bugatti'nin 110'uncu yılı anısına çıkardığı La Voiture Noire (Siyah otomobil) 18.9 milyon dolara satılarak tarihin en pahalı otomobili oldu.

Otomobili kimin aldığı açıklanmazken dedikodulara göre Volkswagen'in eski Grup Başkanı Ferdinand Piech'in alıcısı olduğu iddia ediliyor.

Bugatti bu otomobilden sadece bir adet üretti. La Voiture Noire Divo, Chiron ve Veyron’un karışımı olarak nitelendiriliyor.

Türkçe anlamı Siyah Araba olan Bugatti La Voiture Noire, el ile üretilmiş özel karbon fiber bir gövdeye sahip. Chiron'dan geliştirilen otomobilin kalbinde ise Chiron, Chiron Sport ve Divo‘da da bulunan, 1479 beygir ve 1600 Nm tork üretebilen 4 turbolu 8.0 litrelik W16 motor yer alıyor.

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Son güncelleme: android-time 09:52 06.03.2019
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