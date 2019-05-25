Dünyanın ilk elektrikli otomobilleri

Morrison 1890

Morison, Amerika’daki ikinci elektrikli otomobili üreten marka. Ama ilk ticari olarak ürettiği elektrik motorlu otomobili satmış olan markadır. At arabasına benzeyen otomobilleri 24 bataryaya sahip ve 10 saatte

şarj olabiliyor. Tam şarj ile otomobil 160 km mesafe katedebiliyor.

Baker Electric 1899

Elektrikli otomobiller arasında en önemli ve ilk markalardan biri olan Baker’ın ilk modeli 2 koltukluydu. Hatta bu ilk otomobili satın alan kişi de elektriği ve ampülü bulan Thomas Edison olarak biliniyor. Erken oluşturduğu elektrikli otomobil ürün gamıyla Baker 800 araç sattı. 1910 yılında 4 koltuklu otomobil üreten marka bu otomobili 2 bin 800 dolara satıyordu. Ancak Ford Model T’nin satışa başlaması Baker’ın otomobillerindeki satışı temelden etkiledi.

Lohner Porsche 1900

Ferdinand Porsche tarafından Jacob Lohner’in firması için geliştirilen elektrikli araçların markası Lohner Porsche olmuştur. Lohner daha çok otobüs ürettiği için otomobil üretimi konusunda Porsche’den destek almış.Ortaya yerleştirilmiş motor ve kurşun ham maddeli bataryalar kullanılan Lohner Porsche’de 44 elektrik hücresi bulunuyor. Yaklaşık 60 km/s hıza ulaşabilen bu otomobili Porsche, kendisi kullanıp daha da geliştiriyordu.Ancak Mercedes tarafından gelen bir iş teklifi Porsche’yi bu projeden uzaklaştırdı.

Detroit Electric 1907

Detroit Electric o yılların Tesla’sı olan bir marka. Kendi döneminde yıllık tam 1000 adet elektrik motorlu otomobil satışı gerçekleştirmiş. Başarılı olmasının temelinde ise çalıştırması, sürüşü ve temizliğinin kolay olmasından dolayı kadınlar vardı. 1938 yılında üretimi biten Detroit Electric’in isim hakları halen korunuyor hatta günümüzde Lotus Elise modelinin elektrik motorlu bir versiyonunu da üretmişler.

Edison Ford 1914

Thomas Edison ampulün ve elektriği bulan isim olarak biliniyor. Edison ayrıca Henry Ford ile birlikte elektrikli otomobil işine de girmiş. Model T için geliştirilen yeni bir elektrik motoru sayesinde bu otomobil elektrik gücüyle çalışan bir araç haline getirilmiş. İlk Edison Ford otomobilin direksiyonu bir dümen şeklinde olmuş ancak sonrasında Model T şasisi üzerine geliştirilen otomobil o dönemin daha modern bir aracı olarak öne çıkmış. Bazı duyumlara göre o dönem bu otomobil 500 dolara satılıyormuş.

Vectress 1959

Amerikalı iş adamı George Lippincott’un girişimiyle pillerle desteklenen bir otomobil olarak Vectress ortaya çıkmış. 12 adet 4 voltluk nikel gümüş bataryalara sahip olan Vectress 8 saat ya da 240 km boyunca kullanılabiliyordu. 80 km/s hıza ulaşabilen Vectress şık tasarımıyla da oldukça dikkat çekici bir otomobil. İki koltuklu olan Vectress’İn üzeri açık versiyonu o dönem 2000 dolara satılıyormuş.

Scottish Aviation Scamp 1964

Prestwick tarafından Glasgow Havaalanı’nın yanında geliştirilen bu otomobil 58 km/s hıza kadar çıkabiliyor ve 35 km menzile kadar gidebiliyordu. Kısıtlı kullanımı bulunsa bile İskoçya Merkez Elektrik Üretimi Kurulu pazarlama potansiyeli olduğu için bu otomobilden almayı düşündü. Sadece 13 tane Scamp üretildi.

Enfield 8000 1969

Konvansiyonel otomobillere göre oldukça ucuz olan bu Enfield 8000 toplamda 108 adet üretildi ve başarılı satışına 1970 yılında benzin krizinde ulaştı. İngiltere Elektrik Konseyi tarafından bu otomobilden 61 adet satın alındı. Bu otomobillerden bazılarında run-flat lastikler, bağımsız ön süspansiyonlar gibi ileri düzeyde teknik ekipmana sahipti.

NASA Lunar Roving Car 1971

Dünya’nın en ünlü elektrikli otomobillerinden biri olan Lunar Roving Vehicle(LRV) 1969 yılında Boeing üretildi. Boeing bu otomobili 38 milyon dolara mâl etti ve bugünkü ekonomiye göre bu değer 240 milyon dolar anlamına geliyor. Aya üç adet gönderilen bu otomobiller Apollo 15,16 ve 17 görevlerini yerine getirdi. 210 kg ağırlığında olan bu araçlar Ay’ın yüzeyindeki zorlu koşullarda hareket etmek üzere tasarlanmış. Gümüş potasyum hidroksit pilleri Ay’da bir kez kullanılabildiği için tekrar şarj edilemezdi.

Sinclair C5 1985

Sir Clive Sinclair, İngiltere’deki bilgisayar devrimini yapan önemli kişilerden biridir. Ayrıca Sinclair C5 diye adlandırdığı otomobiliyle de bu devrimi otomotiv endüstrisinde devam ettirmek istedi. Maksimum 25 km/s hıza ulaşan ve 36 km menzile sahip olan bu tek kişilik taşıt daha fazla çalışmak için sürücünün pedalları çevirmesine ihtiyaç duyuyor. Üzeri açık olan bu aracı kışın kullanmak oldukça zordu. Toplamda 5000 adet satılan bu otomobilden 9000 adet ellerinde kaldı ve şirket kapandı.

General Motors EV1 1996

90’ların sonunda ise karlşımıza General Motors’un EV1 isimli otomobili çıktı. Aerodinamik yapısı ve bir uzay mekiğine benzeyen gövdesiyle EV1, günümüzdeki elektrikli ve hibrit otomobillerin en genç atası niteliğinde. Kalifornia Hava Kaynakları Yönetimi tarafından geliştirilen bu otomobilden toplamda 1117 adet üretildi. Sadece Los Angeles, Phoneix ve Arizona, Tuscon’da satıldı.