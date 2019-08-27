Dünyanın ilk elektrikli ralli otomobili

Corsa-e baz alınarak müşteri yarışları için geliştirilen elektrikli ralli otomobili ilk hareket anından itibaren 136 HP (100 kW) güç ve 260 Nm tork üretiyor. Geliştirme süreci Rüsselsheim’de bütün hızıyla devam eden otomobil ile Opel, dünyanın ilk elektrikli ralli otomobilini sunan üretici olacak. Corsa-e Rally, dünyanın elektrikli otomobillere özel ilk tek marka kupası ADAC Opel e-Ralli'de boy gösterecek.

Opel, 12-22 Eylül tarihleri arasında ziyaretçilerine kapılarını açacak olan IAA 2019 Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı'nda Corsa-e Ralli Otomobilini tanıtacak.